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الخميس 23 أيلول 2021 ساعة 12:38

صالح وعبد اللهيان يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين

صالح وعبد اللهيان يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية ،في بيان، ان الرئيس صالح، استقبل في مقر إقامته في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان".

واشار الى ان "اللقاء، تناول العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين والشعبين الجارين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات وتوطيد التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتفعيل التفاهمات المبرمة بين الجانبين في هذا الخصوص".

وقال صالح إن "العلاقات العراقية الإيرانية مهمة للبلدين وكل المنطقة"، مشيراً إلى "مساعي العراق من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة وضمان سلامها، وحرصه على أن يكون ساحةً لتلاقي مصالح شعوبها من أجل العمل والتنسيق المشترك في مواجهة تحديات الإرهاب والأوضاع الصحية وخطر التغير المناخي، ومؤكداً أن استقرار العراق وأمنه وضمان سيادته عنصران لا غنى عنهما لاستقرار المنطقة".

من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني، "دعم بلاده لأمن واستقرار العراق، وتطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والاقتصادي والتجاري"، مشيداً "بالجهود الدبلوماسية التي يقودها العراق من أجل تخفيف توترات المنطقة".
مصدر : وكالات
رقم : 955358
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