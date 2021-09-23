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الخميس 23 أيلول 2021 ساعة 14:04

المقداد: الإجراءات القسرية تخنق الشعب السوري

المقداد: الإجراءات القسرية تخنق الشعب السوري
وقال المقداد بتصريح صحفي لسبوتنيك حول ما إذا كان يتوجب على الدول الأخرى زيادة حجم المساعدات لسورية قال المقداد “بالطبع نعم .. العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وكذلك الإجراءات القسرية الأحادية تخنق الشعب السوري”.

وفي سياق آخر جدد الوزير المقداد مطالبة سورية بانسحاب القوات التركية من الأراضي التي تسيطر عليها وقال ..السبب الرئيسي للتصعيد في منطقة إدلب هو تركيا والدعم الذي تقدمه للتنظيمات الإرهابية هناك.

وأضاف: على تركيا الانسحاب فوراً وعلى المجتمع الدولي دعم جهود سوريا لتحرير الأراضي المحتلة في شمال البلاد.

إلى ذلك لفت المقداد إلى أنه يعتزم لقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث العلاقات الثنائية والوضع في الشرق الأوسط موضحاً أن المناقشات بين الجانبين “ستركز على العلاقات الممتازة بين روسيا وسوريا وكذلك التنسيق بين البلدين والأمم المتحدة والوضع في المنطقة ككل” .

كما أشار المقداد إلى أنه يعتزم لقاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على هامش أعمال الجمعية العامة ليؤكد له “رغبة سوريا في بناء علاقات أفضل مع المنظمة الدولية”.

وقال المقداد: سنطلب من الأمم المتحدة أداء دور الأمم المتحدة والحفاظ على ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه الرئيسية وسنؤكد أننا نسعى جاهدين من أجل علاقة أفضل مع منظومة الأمم المتحدة.
رقم : 955366
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