إصابة شخصين بانفجار عبوة ناسفة في مدينة عفرين

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم بسيارة كانت مركونة في حي الأشرفية داخل مدينة عفرين ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح طفيفة ووقوع أضرار مادية في المكان.



ولفتت المصادر إلى أن مجموعات من الإرهابيين تقلهم عدة سيارات دفع رباعي فرضوا طوقاً حول الحي وداهموا بعض الأبنية والمحال التجارية في محيط الانفجار.



وتسود حالة من الفلتان الأمني في المناطق التي تسيطر عليها القوات التركية والجماعات الموالية لها حيث تشهد تفجيرات واغتيالات وحرب تصفية واقتتال بين هؤلاء الجماعات نتيجة الخلافات فيما بينهم ما يؤدي إلى مقتل العديد منهم واستشهاد وجرح عدد من المواطنين ووقوع أضرار في الممتلكات العامة والخاصة كان أحدثها انفجار عبوة ناسفة أمس في الكراجات بمدينة رأس العين بريف الحسكة أدى إلى وقوع أضرار مادية.