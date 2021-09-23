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الخميس 23 أيلول 2021 ساعة 14:28

العراق.. مقتل أربعة دواعش في جبال حمرين

العراق.. مقتل أربعة دواعش في جبال حمرين
وذكر بيان للخلية، أنه "استكمالاً للعمليات الاستباقية التي تقوم بها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وثأراً لشهداء القوات الأمنية، تم صباح هذا اليوم القيام بعملية أمنية من قبل القوة التكتيكية لوكالة الاستخبارات بمتابعة قيادة العمليات المشتركة والتنسيق مع القوة الجوية".

وأضاف أنه "تم توجيه ضربة جوية الى أهم الأوكار الرئيسة في سلسلة جبال حمرين، ويعد هذا الوكر مركزاً لانطلاق العمليات الإرهابية التي شهدها قاطع كركوك"، مشيرةً، الى أن "هذا الواجب نفذ بناءً على معلومات استخبارية دقيقة واختراق للعصابات الإرهابية من قبل وكالة الاستخبارات".

وتابع أنه "تمَّ الاشتباك مع باقي العناصر الإرهابية في الوكر وقتل واحد منهم والآخر قام بتفجير نفسه بعد محاصرته من قبل القوة"، لافتة الى أن "مجموع القتلى أصبح 4 ومازالت عمليات البحث والتفتيش قائمة لغاية الآن للبحث عن باقي الأوكار الإرهابية ضمن هذه المنطقة".
مصدر : وكالات
رقم : 955373
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