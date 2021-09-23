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الخميس 23 أيلول 2021 ساعة 15:24

الصحة الايرانية: اكثر من 16 ألف إصابة و 317 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: اكثر من 16 ألف إصابة و 317 وفاة جديدة بكورونا
وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: انه منذ ظهر أمس الاربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تم تسجيل 16 ألفا و 362 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 493 الفا و 591 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 2202 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 6586 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 4 ملايين و 872 الفا و 865 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 317 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 118 ألفا  و 508 حالات وفاة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 31 مليونا و 437 ألفا و 588 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 57 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 238 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 136 مدينة، والحالة الزرقاء (قليلة الخطورة) في 17 مدينة.
رقم : 955379
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