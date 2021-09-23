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الخميس 23 أيلول 2021 ساعة 17:59

إخماد حريق في الأراضي الزراعية بريف حمص

إخماد حريق في الأراضي الزراعية بريف حمص
وذكر العميد غياث عاقل مدير الدفاع المدني في حمص أن غرفة عمليات الفرع تلقت بلاغا حول نشوب حريق في الأراضي الزراعية لبلدة المشيرفة بريف حمص الغربي وعلى الفور تحرك عناصر الفرع إلى المكان وتعاملوا بالتعاون مع إطفاء مديرية زراعة حمص والأهالي مع الحريق والسيطرة عليه قبل امتداده لمساحات واسعة رغم الرياح الشديدة وتمكنوا من إخماده وتجري حاليا عملية التبريد والمراقبة منعا لتجدده مشيرا إلى أن المساحة المحروقة تقدر بعشرين دونما مزروعة بمئة وخمسين شجرة زيتون.

وأوضح عاقل أن كوادر الإطفاء أخمدوا حريقاً آخر نشب في اعشاب يابسة وقصب قرب دوار المهندسين في حي الوعر بمدينة حمص.

وكانت فرق الإطفاء أخمدت خلال اليومين الماضيين عدداً من الحرائق طالت أعشاباً يابسة وأشجاراً حراجية ومثمرة في ريف حمص الغربي.
مصدر : وكالات
رقم : 955387
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