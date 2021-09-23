الصفحة الرئيسية
0
الخميس 23 أيلول 2021 ساعة 18:09

الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية ويطالب بوقف فوري لها

الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية ويطالب بوقف فوري لها
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول أن اقتحامات المتطرفين وتصرفاتهم تعد انتهاكاً للوضع القائم التاريخي والقانوني، وللقانون الدولي، وتمثل ممارسةً مرفوضةً تتناقض مع التزامات "إسرائيل" كقوةٍ قائمةٍ بالاحتلال في القدس الشرقية بموجب القانون الدولي.

وشدّد الناطق الرسمي على أنّ المسجد الأقصى المُبارك / الحرم القُدسي الشريف بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المُبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

حزب أردني يطالب حكومة بلاده بـ"التحرك العاجل" لحماية الأقصى

طالب أكبر حزب سياسي في الأردن، حكومة بلاده، بـ"التحرك العاجل لحماية المسجد الأقصى، ووقف الاعتداءات الصهيونية على المقدسات والوصاية الأردنية عليها".

ودعا حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، حكومة عون الخصاونة، إلى "قيادة تحرك عربي وإسلامي" لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي.

واستنكر مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب، منير رشيد، في بيان صحفي -اليوم الخميس- "اقتحامات قطعان المستوطنين المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك، والدعوات التي أطلقتها جماعات الهيكل المزعوم والمنظمات المتطرفة ضد المقدسات الفلسطينية، وعلى رأسها الأقصى والمسجد الإبراهيمي في الخليل، بهدف المس بهما، بما يشكل اعتداءات صارخًا على المقدسات واستفزازًا لمشاعر الأمة العربية والإسلامية".

وحذر رشيد من "دعوات للمستوطنين لسلطات الاحتلال بالسماح لها بإدخال مقاعد وكتب توراتية، بهدف الدراسة في ساحات الأقصى، وكذلك السماح لحاخاماتها بإلقاء المحاضرات التوراتية على مقتحمي المسجد، إضافة إلى مطالبتهم سلطات الاحتلال بفتح أبواب الأقصى جميعها لتسهيل الاقتحام، وعدم اقتصار ذلك على باب المغاربة فقط".

كما استنكر قرار سلطات الاحتلال إغلاق المسجد الإبراهيمي أكثر من مرة خلال الأيام الماضية أمام المصلين المسلمين، بدعوى الأعياد اليهودية، ضمن مخططات السيطرة على الحرم الإبراهيمي وتهويده، داعيًا الشعب الفلسطيني لـ"النفير إلى الأقصى والحرم الإبراهيمي، والرباط فيهما، والتصدي للاعتداءات الصهيونية".

وطالب الحزب، الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بـ"القيام بمسؤولياتهما في مواجهة هذه الاعتداءات الصهيونية، ودعم صمود المقدسيين وأهالي مدينة الخليل، في رباطهم وتصديهم لهذه الاعتداءات بحق المقدسات في القدس والخليل".
مصدر : وكالات
رقم : 955390
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة: دماء الشهداء سجلت حقانية إيران في جبين التاريخ
قائد الثورة: دماء الشهداء سجلت حقانية إيران في جبين التاريخ
مخاوف وآمال أردوغان خلال زيارته للولايات المتحدة
مخاوف وآمال أردوغان خلال زيارته للولايات المتحدة
23 أيلول 2021
محور المقاومة أم اتفاقية كامب ديفيد.. ما هو معيار تحديد التطورات في المنطقة؟
محور المقاومة أم اتفاقية كامب ديفيد.. ما هو معيار تحديد التطورات في المنطقة؟
23 أيلول 2021
رداً على خطاب الملك سلمان.. وتبقى أحضان إيران مفتوحة لجميع جيرانها
رداً على خطاب الملك سلمان.. وتبقى أحضان إيران مفتوحة لجميع جيرانها
23 أيلول 2021
الأدميرال إيراني: القوة البحرية قوة استراتيجية تدافع عن البلاد
الأدميرال إيراني: القوة البحرية قوة استراتيجية تدافع عن البلاد
23 أيلول 2021
من وضع خارطة الطريق لصفقة التبادل في حماس هدّاف
من وضع خارطة الطريق لصفقة التبادل في حماس هدّاف
23 أيلول 2021
بيان مجلس التعاون المعادي لإيران.. محاولة إخفاء الخلافات عبر اللجوء إلی إيران فوبيا
بيان مجلس التعاون المعادي لإيران.. محاولة إخفاء الخلافات عبر اللجوء إلی إيران فوبيا
22 أيلول 2021
الرئيس المشاط: تحالف العدوان السعودي فشل بالقضاء على ثورة الشعب اليمني
الرئيس المشاط: تحالف العدوان السعودي فشل بالقضاء على ثورة الشعب اليمني
22 أيلول 2021
تطمينات أمريكيّة واهيّة لـ ‘‘قسد‘‘.. هل يتعلم الانفصاليون من الدرس الأفغانيّ؟
تطمينات أمريكيّة واهيّة لـ ‘‘قسد‘‘.. هل يتعلم الانفصاليون من الدرس الأفغانيّ؟
22 أيلول 2021
تنازلات ‘‘إسرائيليّة‘‘ لإتمام صفقة الأسرى مع حماس.. هل يمكن الوثوق بالعدو؟
تنازلات ‘‘إسرائيليّة‘‘ لإتمام صفقة الأسرى مع حماس.. هل يمكن الوثوق بالعدو؟
22 أيلول 2021
الرئيس الإيراني: لولا الشهيدين سليماني والمهندس لكانت ‘‘داعش‘‘ جارة لأوروبا
الرئيس الإيراني: لولا الشهيدين سليماني والمهندس لكانت ‘‘داعش‘‘ جارة لأوروبا
22 أيلول 2021
الرئيس الايراني يؤكد اهمية تعميق العلاقات مع ارمينيا
الرئيس الايراني يؤكد اهمية تعميق العلاقات مع ارمينيا
21 أيلول 2021
اللواء سلامي : اعداء شعبنا باتوا في منحدر السقوط والانهيار
اللواء سلامي : اعداء شعبنا باتوا في منحدر السقوط والانهيار
21 أيلول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مخاوف وآمال أردوغان خلال زيارته للولايات المتحدة
محور المقاومة أم اتفاقية كامب ديفيد.. ما هو معيار تحديد التطورات في المنطقة؟
بيان مجلس التعاون المعادي لإيران.. محاولة إخفاء الخلافات عبر اللجوء إلی إيران فوبيا
الرئيس المشاط: تحالف العدوان السعودي فشل بالقضاء على ثورة الشعب اليمني