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الخميس 23 أيلول 2021 ساعة 19:14

خطيب الأقصى: اقتحامات المستوطنين بأعداد كبيرة هدفه فرض واقع جديد

خطيب الأقصى: اقتحامات المستوطنين بأعداد كبيرة هدفه فرض واقع جديد
وأوضح الشيخ صبري "أنّ قطعان المستوطنين لا يتجرؤون على اقتحام المسجد الأقصى إلّا بحماية مشددة من قوات الاحتلال، ما يدلل على خوفهم من غضبة المقدسيين أصحاب الحق في المقدسات من جهة، كما يدلل على دعم حكومة الاحتلال الكامل لهم من جهة أخرى".

ودعا المقدسيين وكل من يستطيع الوصول للمسجد الأقصى إلى "مواصلة شد الرحال، والرباط في ساحة الأقصى للتصدي لاقتحامات المستوطنين وعدم ترك الساحة لهم".

وأكد صبري أن التصرفات الاستفزازية للمستوطنين "لن تثني المقدسيين على مواصلة الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، وذلك على الرغم من حجم الملاحقة الأمنية والانتهاكات اللامحدودة التي ترتكب بحقهم".

وجدد مئات المستوطنين، اليوم الخميس، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال ضمن احتفالات ما يسمى "عيد العُرش" اليهودي، في حين وصل عدد المقتحمين -أمس الأربعاء- إلى 724 مستوطنا، وفق دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس.
مصدر : وكالات
رقم : 955397
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