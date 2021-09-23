الصفحة الرئيسية
0
الخميس 23 أيلول 2021 ساعة 19:19

أهالي مدينة عامودا بريف الحسكة ينددون اعتداءات ميليشيا 'قسد'

أهالي مدينة عامودا بريف الحسكة ينددون اعتداءات ميليشيا
وذكر مراسل سانا في الحسكة أن “مدينة عامودا أقصى الريف الشمالي للحسكة بالقرب من الحدود مع تركيا شهدت مظاهرة ضد ميليشيا (قسد) طالب خلالها المتظاهرون بوقف الممارسات العدوانية للميليشيا ووضع حد لتعدياتها على الحريات والحياة العامة ووقف عمليات الاختطاف اليومية بحق الشبان لإجبارهم على الخدمة في صفوفهاً.

وردد المتظاهرون عبارات وحملوا لافتات تندد بعمليات السرقة الممنهجة التي تقوم بها الميليشيا مدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي لثروات البلاد من نفط وقمح وغيرها من المحاصيل والثروات التي هي حق حصري للسوريين جميعاً مطالبين بوضع حد للفلتان الأمني في مناطق انتشارها لوقف الجريمة التي ازدادت نسبتها بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية.

وشهدت مناطق انتشار ميليشيا (قسد) المدعومة أمريكيا وخاصة في مدينة الحسكة وريفها خلال السنتين الماضيتين مظاهرات واحتجاجات على ممارساتها الإجرامية بحق الأهالي ومحاولتها الاستيلاء على منازل المدنيين بذرائع واهية ناهيك عن فقدان الأمن والأمان في تلك المناطق وخطفها المئات من الشباب لزجهم عنوة في صفوفها.
رقم : 955399
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة: دماء الشهداء سجلت حقانية إيران في جبين التاريخ
قائد الثورة: دماء الشهداء سجلت حقانية إيران في جبين التاريخ
مخاوف وآمال أردوغان خلال زيارته للولايات المتحدة
مخاوف وآمال أردوغان خلال زيارته للولايات المتحدة
23 أيلول 2021
محور المقاومة أم اتفاقية كامب ديفيد.. ما هو معيار تحديد التطورات في المنطقة؟
محور المقاومة أم اتفاقية كامب ديفيد.. ما هو معيار تحديد التطورات في المنطقة؟
23 أيلول 2021
رداً على خطاب الملك سلمان.. وتبقى أحضان إيران مفتوحة لجميع جيرانها
رداً على خطاب الملك سلمان.. وتبقى أحضان إيران مفتوحة لجميع جيرانها
23 أيلول 2021
الأدميرال إيراني: القوة البحرية قوة استراتيجية تدافع عن البلاد
الأدميرال إيراني: القوة البحرية قوة استراتيجية تدافع عن البلاد
23 أيلول 2021
من وضع خارطة الطريق لصفقة التبادل في حماس هدّاف
من وضع خارطة الطريق لصفقة التبادل في حماس هدّاف
23 أيلول 2021
بيان مجلس التعاون المعادي لإيران.. محاولة إخفاء الخلافات عبر اللجوء إلی إيران فوبيا
بيان مجلس التعاون المعادي لإيران.. محاولة إخفاء الخلافات عبر اللجوء إلی إيران فوبيا
22 أيلول 2021
الرئيس المشاط: تحالف العدوان السعودي فشل بالقضاء على ثورة الشعب اليمني
الرئيس المشاط: تحالف العدوان السعودي فشل بالقضاء على ثورة الشعب اليمني
22 أيلول 2021
تطمينات أمريكيّة واهيّة لـ ‘‘قسد‘‘.. هل يتعلم الانفصاليون من الدرس الأفغانيّ؟
تطمينات أمريكيّة واهيّة لـ ‘‘قسد‘‘.. هل يتعلم الانفصاليون من الدرس الأفغانيّ؟
22 أيلول 2021
تنازلات ‘‘إسرائيليّة‘‘ لإتمام صفقة الأسرى مع حماس.. هل يمكن الوثوق بالعدو؟
تنازلات ‘‘إسرائيليّة‘‘ لإتمام صفقة الأسرى مع حماس.. هل يمكن الوثوق بالعدو؟
22 أيلول 2021
الرئيس الإيراني: لولا الشهيدين سليماني والمهندس لكانت ‘‘داعش‘‘ جارة لأوروبا
الرئيس الإيراني: لولا الشهيدين سليماني والمهندس لكانت ‘‘داعش‘‘ جارة لأوروبا
22 أيلول 2021
الرئيس الايراني يؤكد اهمية تعميق العلاقات مع ارمينيا
الرئيس الايراني يؤكد اهمية تعميق العلاقات مع ارمينيا
21 أيلول 2021
اللواء سلامي : اعداء شعبنا باتوا في منحدر السقوط والانهيار
اللواء سلامي : اعداء شعبنا باتوا في منحدر السقوط والانهيار
21 أيلول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مخاوف وآمال أردوغان خلال زيارته للولايات المتحدة
محور المقاومة أم اتفاقية كامب ديفيد.. ما هو معيار تحديد التطورات في المنطقة؟
بيان مجلس التعاون المعادي لإيران.. محاولة إخفاء الخلافات عبر اللجوء إلی إيران فوبيا
الرئيس المشاط: تحالف العدوان السعودي فشل بالقضاء على ثورة الشعب اليمني