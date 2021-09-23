أهالي مدينة عامودا بريف الحسكة ينددون اعتداءات ميليشيا 'قسد'

وذكر مراسل سانا في الحسكة أن “مدينة عامودا أقصى الريف الشمالي للحسكة بالقرب من الحدود مع تركيا شهدت مظاهرة ضد ميليشيا (قسد) طالب خلالها المتظاهرون بوقف الممارسات العدوانية للميليشيا ووضع حد لتعدياتها على الحريات والحياة العامة ووقف عمليات الاختطاف اليومية بحق الشبان لإجبارهم على الخدمة في صفوفهاً.



وردد المتظاهرون عبارات وحملوا لافتات تندد بعمليات السرقة الممنهجة التي تقوم بها الميليشيا مدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي لثروات البلاد من نفط وقمح وغيرها من المحاصيل والثروات التي هي حق حصري للسوريين جميعاً مطالبين بوضع حد للفلتان الأمني في مناطق انتشارها لوقف الجريمة التي ازدادت نسبتها بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية.



وشهدت مناطق انتشار ميليشيا (قسد) المدعومة أمريكيا وخاصة في مدينة الحسكة وريفها خلال السنتين الماضيتين مظاهرات واحتجاجات على ممارساتها الإجرامية بحق الأهالي ومحاولتها الاستيلاء على منازل المدنيين بذرائع واهية ناهيك عن فقدان الأمن والأمان في تلك المناطق وخطفها المئات من الشباب لزجهم عنوة في صفوفها.