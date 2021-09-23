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الخميس 23 أيلول 2021 ساعة 20:45

أبرز التطورات على الساحة اليمنية 23-9-2021

أبرز التطورات على الساحة اليمنية 23-9-2021
وافادت مصادر محلية ان ِقوات الجيش شنّت هجوماً من عدةِ محاور على مرتزقةِ العدوان في العبدية وحاصرت مئاتِ المقاتلين في مركزِها لساعاتٍ ما ادى الى استسلام المقاتلين بوساطةٍ قبلية.

وتُعَد مديريةُ العبدية المديريةَ الحاديةَ عشرةَ التي يتم تحريرُها في مارب من اصلِ اربعَ عشرةَ مديرة.كما تقدمت القواتُ اليمنية في مديريةِ الجوبة المحاذيةِ لمدينةِ مأرب.

وبالتزامن مع الانتصارات في شبوة ومأرب كشف المتحدث العسكري للقوات اليمنية العميد يحيى سريع عن حجم الانتصارات التي تحققت في محافظة البيضاء وسط اليمن.

استكمال تحرير البيضاء في عملية الفجر الجديد ادى الى مقتل وجرح واسر اكثر من 230 شخصا من المرتزقة، كما بث الاعلام الحربي مشاهد لمعسكرات القاعدة وداعش ومساندتهم من قبل التحالف السعودي الامريكي وبينت المشاهد الدعم الكبير التي تلقته هذه الجماعات الارهابية من قبل تحالف العدوان.

القوات اليمنة اكدت استمرارها في الدفاع عن اليمن، وتعهد المتحدث باسمه باستمرارها في العمل بما جاء في تصريحات السيد عبدالملك الحوثي حول تحرير كل مناطق اليمن واستعادت كل المناطق التي احتلها تحالف العدوان السعودي خلال الاعوام الماضية وطرد المحتل من جميع ربوع اليمن.

وفي هذا الصدد أكد محمد مفتاح مستشار المجلس السياسي الاعلى اليمني ان الوضع في اليمن اخزى المعتدي وكشف زيف العدوان والحق الهزيمة بتحالفه بقيادة اميركا وتنفذه السعودية والامارات.        

وقال مفتاح: اننا استطعنا ان نحقق انتصارات كبيرة في مختلف المجالات كالجبهة الداخلية والتصنيع الحربي وهي انجازات هائلة.

وبین مفتاح ان الانتصارت کانت في مختلف الميادين وتم اليوم تطهير محافظة البيضاء من مرتزقة داعش والقاعدة وازاحة مقرات هذه العصابات، موضحاً ان الاسلحة التي تم ضبطها في اوكار العصابات الارهابية كانت اميركية.

ولفت مفتاح ان امريكا اوعزت لادواتها مهاجمة اليمن ودخلوا في مواجهة ميدانية مع الشعب اليمني، مشیراً الى ان النظام السعودي والدول المتحالفة معه هم في الحقيقة ادوات للمشروع الاميركي لبسط نفوذ مطلق على المنطقة.

واشار مفتاح الى ان الغاية من العدوان هو اسقاط الثورة في اليمن، مؤكدا ان الثورة في اليمن ستكون ملهمة لشعوب المنطقة.

وأكد مفتاح ستسحم المعركة قريباً بجهد المواطنين ووعيهم وهي انتصارات تتزامن مع ذكرى الثورة، قائلاً ان المعارك ستنتهي في مأرب لانه لم يبق للمرتزقة وجود سوى في 4 مديريات.

وشدد مفتاح على ان انهاء المعارك في المنطقة سيقلص حجم تواجد الجماعات الارهابية.

بدوره، قال الاعلامي اليمني محمد الزبيدي: ان السعودية عندما فشلت في عدوانها في اليمن برز الاميركي والاسرائيلي والبريطاني، مشيرا الى ان الشعب اليمني يقتل بسلاح امريكي واسرائيلي.

ونوه الزبيدي الى ان اليمن امام عدوان امريكي اسرائيلي بريطاني بامتياز والمنفذ السعودية والامارات.

وأكد الزبيدي ان اليمن بعد الثورة رمى الوصاية خلف ظهره ولم يعد هناك شيء باسم الوصاية في البلاد. وبین ان ما تم تحقيقه على مستوى الصومعه اليوم في اليمن مهم لان داعش والقاعدة انطلقت منها.
رقم : 955415
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