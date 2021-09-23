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الخميس 23 أيلول 2021 ساعة 21:09

بلينكن: ندعم إجراء الانتخابات في موعدها وخروج المرتزقة من ليبيا

بلينكن: ندعم إجراء الانتخابات في موعدها وخروج المرتزقة من ليبيا
وأضاف في تصريح صحفي له اليوم الخميس، "أنه شدد خلال اجتماع الأمم المتحدة الوزاري حول ليبيا، على دعم الولايات المتحدة لأجراء الانتخابات الليبية 24 ديسمبر".

ونوه إلى أنه "من الضروري انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2570 ، والمساءلة عبر تجديد بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة".

وأكدت جامعة الدول العربية، يوم أمس الأربعاء 22 سبتمبر/ أيلول، ضرورة إجراء الاستحقاق الانتخابي في ليبيا في موعده، 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ودعت لإنهاء التواجد العسكري الأجنبي وحل المليشيات المحلية في البلاد.

وأفادت وكالة "تاس" الروسية في وقت سابق من اليوم بأن اللواء المتقاعد خليفة حفتر سيعلن في غضون الأيام القليلة القادمة عن نيته الترشح في انتخابات الرئاسة القادمة.
مصدر : وكالات
رقم : 955417
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