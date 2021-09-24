أبناء الصومعة بالبيضاء ينظمون وقفة مسلحة احتفاء بتحريرها

وفي الوقفة أكد المشاركون وقوفهم ومساندهم لقوات الجيش واللجان الشعبية بكل غال ونفيس في مواجهة العدوان وتحرير كل شبر محتل.. موضحين أن التضحية في سبيل الحرية والكرامة أقل بكثير من الخنوع والاستسلام لعناصر الاجرام والتكفير.



وأوضح المشاركون المعاناة التي عايشها أبناء المديرية أثناء تواجد العناصر التكفيرية التي عمدت إلى قتل الأبرياء وإنشاء محاكم لقطع الرؤوس وغيرها من الممارسات الاجرامية.



وأكد المشاركون أن العناصر التكفيرية كانت تحظى بدعم مباشر من تحالف العدوان، عبر الدعم بالأسلحة والأموال وكذلك المواد الغذائية وأجهزة الاتصالات.