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الجمعة 24 أيلول 2021 ساعة 08:26

سوريا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

سوريا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا
وأعلنت وزارة الصحة السورية أن أعداد الوفيات بالفيروس ارتفعت إلى 2172 بعد تسجيل 14 حالة وفاة اليوم، كما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 31741 حالة بعد الإعلان عن تسجيل 315 إصابة اليوم، ارتفاعا من 278 حالة أمس.

بينما تم تسجيل 75 حالة شفاء، وهو ما رفع عدد حالات التعافي إلى 23298 حالة.

والإصابات الجديدة تركزت في محافظة اللاذقية بواقع 75 إصابة، تلتها دمشق بواقع 55 إصابة، ثم حلب بـ50 إصابة.

وكانت الوزارة أعلنت أمس تسجيل أعلى حصيلة منذ الإعلان عن أول إصابة في 22 من مارس 2020، وقال مدير الجاهزية والإسعاف والطوارئ في الوزارة توفيق حسابا إن تلك الحصيلة "تعكس الحالة الصحية لمن أجريت لهم المسحات فقط من مراجعي المشافي".

وأوضحت الوزارة أن أحد أسباب الارتفاع في الإصابات والأرقام المسجلة مقارنة مع الموجات السابقة يعود لتحسن القدرة المخبرية والتشخيصية وتوفرها في معظم المحافظات.
رقم : 955453
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