الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 24 أيلول 2021 ساعة 09:26

طالبان تطلب مساعدة روسيا في رفع العقوبات الأممية

طالبان تطلب مساعدة روسيا في رفع العقوبات الأممية
وأشار مجاهد، إلى أن روسيا تستطيع كذلك تقديم المساعدة في إعادة بناء البلاد.

وقال ذبيح الله مجاهد: "يمكنها (روسيا) أن تكون وسيطا جديدا بيننا وبين الأمم المتحدة بما في ذلك في موضوع خفض مستوى ضغط العقوبات. ونطلب المساعدة من روسيا في تسوية سلمية في المنطقة، وفي افغانستان على وجه الخصوص. وكذلك نطلب منها المساعدة في إعادة بناء بلدنا".

ووفقا له، تتوقع الحكومة الأفغانية الجديدة نتائج إيجابية ملموسة لحكومة كابل في الاجتماعات المقبلة لمجلس الأمن الدولي.

في وقت سابق، قال فاسيلي نيبينزيا الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، إنه لا يجري في الوقت الراهن بحث موضوع رفع الإجراءات التقييدية التي يفرضها مجلس الأمن الدولي.

ووفقا له، يجب التطرق إلى هذا الموضوع وحله عاجلا أم آجلا، ولكن "ليس بضربة واحدة".

وأكد الدبلوماسي الروسي، أن المشكلة الأكثر إلحاحا في الوضع الحالي، هي تقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان.
مصدر : وكالات
رقم : 955464
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
جنرالات المؤسسة العسكرية وشركات الأسلحة الأمريکية... الرابحون الحقيقيون من احتلال أفغانستان
جنرالات المؤسسة العسكرية وشركات الأسلحة الأمريکية... الرابحون الحقيقيون من احتلال أفغانستان
وزير الخارجية الايراني: اغتيال الشهيد سليماني احد ابرز مظاهر الارهاب
وزير الخارجية الايراني: اغتيال الشهيد سليماني احد ابرز مظاهر الارهاب
24 أيلول 2021
قائد الثورة: دماء الشهداء سجلت حقانية إيران في جبين التاريخ
قائد الثورة: دماء الشهداء سجلت حقانية إيران في جبين التاريخ
23 أيلول 2021
مخاوف وآمال أردوغان خلال زيارته للولايات المتحدة
مخاوف وآمال أردوغان خلال زيارته للولايات المتحدة
23 أيلول 2021
محور المقاومة أم اتفاقية كامب ديفيد.. ما هو معيار تحديد التطورات في المنطقة؟
محور المقاومة أم اتفاقية كامب ديفيد.. ما هو معيار تحديد التطورات في المنطقة؟
23 أيلول 2021
رداً على خطاب الملك سلمان.. وتبقى أحضان إيران مفتوحة لجميع جيرانها
رداً على خطاب الملك سلمان.. وتبقى أحضان إيران مفتوحة لجميع جيرانها
23 أيلول 2021
الأدميرال إيراني: القوة البحرية قوة استراتيجية تدافع عن البلاد
الأدميرال إيراني: القوة البحرية قوة استراتيجية تدافع عن البلاد
23 أيلول 2021
من وضع خارطة الطريق لصفقة التبادل في حماس هدّاف
من وضع خارطة الطريق لصفقة التبادل في حماس هدّاف
23 أيلول 2021
بيان مجلس التعاون المعادي لإيران.. محاولة إخفاء الخلافات عبر اللجوء إلی إيران فوبيا
بيان مجلس التعاون المعادي لإيران.. محاولة إخفاء الخلافات عبر اللجوء إلی إيران فوبيا
22 أيلول 2021
الرئيس المشاط: تحالف العدوان السعودي فشل بالقضاء على ثورة الشعب اليمني
الرئيس المشاط: تحالف العدوان السعودي فشل بالقضاء على ثورة الشعب اليمني
22 أيلول 2021
تطمينات أمريكيّة واهيّة لـ ‘‘قسد‘‘.. هل يتعلم الانفصاليون من الدرس الأفغانيّ؟
تطمينات أمريكيّة واهيّة لـ ‘‘قسد‘‘.. هل يتعلم الانفصاليون من الدرس الأفغانيّ؟
22 أيلول 2021
تنازلات ‘‘إسرائيليّة‘‘ لإتمام صفقة الأسرى مع حماس.. هل يمكن الوثوق بالعدو؟
تنازلات ‘‘إسرائيليّة‘‘ لإتمام صفقة الأسرى مع حماس.. هل يمكن الوثوق بالعدو؟
22 أيلول 2021
الرئيس الإيراني: لولا الشهيدين سليماني والمهندس لكانت ‘‘داعش‘‘ جارة لأوروبا
الرئيس الإيراني: لولا الشهيدين سليماني والمهندس لكانت ‘‘داعش‘‘ جارة لأوروبا
22 أيلول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مخاوف وآمال أردوغان خلال زيارته للولايات المتحدة
محور المقاومة أم اتفاقية كامب ديفيد.. ما هو معيار تحديد التطورات في المنطقة؟
بيان مجلس التعاون المعادي لإيران.. محاولة إخفاء الخلافات عبر اللجوء إلی إيران فوبيا
الرئيس المشاط: تحالف العدوان السعودي فشل بالقضاء على ثورة الشعب اليمني