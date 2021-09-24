الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 24 أيلول 2021 ساعة 09:27

المنفي يعلن عن مؤتمر دولي في اكتوبر لاستقرار البلاد

المنفي يعلن عن مؤتمر دولي في اكتوبر لاستقرار البلاد
وقال المنفي في كلمة أمام الاجتماع السنوي للأمم المتحدة لزعماء العالم في نيويورك أمس الخميس إن المؤتمر يهدف إلى ضمان دعم دولي "بصورة موحدة ومتسقة" واستعادة الشعور بالقيادة والملكية الليبية على مستقبل البلاد.

وأضاف: "نواجه تحديات حقيقية وتطورات متسارعة تدفعنا من موقع المسؤولية في التفكير في خيارات أكثر واقعية وعملية تجنبنا مخاطر الانسداد في العملية السياسية الذي قد يقوض الاستحقاق الانتخابي الذي نتطلع إليه ويعود بنا إلى المربع الأول".

وجرى الترويج للانتخابات العامة التي من المقرر أن تجرى في 24 ديسمبر كوسيلة للخروج من الأزمة المستمرة منذ عقد في البلاد، لكن طغت عليها نقاشات مريرة حول الشرعية قد تؤدي لانهيار عملية سلام مستمرة منذ أشهر.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان للصحفيين في نيويورك الاثنين إن فرنسا وألمانيا وإيطاليا ستشارك في استضافة مؤتمر دولي حول ليبيا في 12 نوفمبر لضمان الحفاظ على الجدول الزمني للإنتخابات.

وأفادت وسائل إعلام أمس الخميس بأن خليفة حفتر، بعد تعليقه مهامه كقائد "الجيش الوطني الليبي"، سيعلن قريبا عن نيته الترشح في انتخابات الرئاسة القادمة.
مصدر : وكالات
رقم : 955465
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
جنرالات المؤسسة العسكرية وشركات الأسلحة الأمريکية... الرابحون الحقيقيون من احتلال أفغانستان
جنرالات المؤسسة العسكرية وشركات الأسلحة الأمريکية... الرابحون الحقيقيون من احتلال أفغانستان
وزير الخارجية الايراني: اغتيال الشهيد سليماني احد ابرز مظاهر الارهاب
وزير الخارجية الايراني: اغتيال الشهيد سليماني احد ابرز مظاهر الارهاب
24 أيلول 2021
قائد الثورة: دماء الشهداء سجلت حقانية إيران في جبين التاريخ
قائد الثورة: دماء الشهداء سجلت حقانية إيران في جبين التاريخ
23 أيلول 2021
مخاوف وآمال أردوغان خلال زيارته للولايات المتحدة
مخاوف وآمال أردوغان خلال زيارته للولايات المتحدة
23 أيلول 2021
محور المقاومة أم اتفاقية كامب ديفيد.. ما هو معيار تحديد التطورات في المنطقة؟
محور المقاومة أم اتفاقية كامب ديفيد.. ما هو معيار تحديد التطورات في المنطقة؟
23 أيلول 2021
رداً على خطاب الملك سلمان.. وتبقى أحضان إيران مفتوحة لجميع جيرانها
رداً على خطاب الملك سلمان.. وتبقى أحضان إيران مفتوحة لجميع جيرانها
23 أيلول 2021
الأدميرال إيراني: القوة البحرية قوة استراتيجية تدافع عن البلاد
الأدميرال إيراني: القوة البحرية قوة استراتيجية تدافع عن البلاد
23 أيلول 2021
من وضع خارطة الطريق لصفقة التبادل في حماس هدّاف
من وضع خارطة الطريق لصفقة التبادل في حماس هدّاف
23 أيلول 2021
بيان مجلس التعاون المعادي لإيران.. محاولة إخفاء الخلافات عبر اللجوء إلی إيران فوبيا
بيان مجلس التعاون المعادي لإيران.. محاولة إخفاء الخلافات عبر اللجوء إلی إيران فوبيا
22 أيلول 2021
الرئيس المشاط: تحالف العدوان السعودي فشل بالقضاء على ثورة الشعب اليمني
الرئيس المشاط: تحالف العدوان السعودي فشل بالقضاء على ثورة الشعب اليمني
22 أيلول 2021
تطمينات أمريكيّة واهيّة لـ ‘‘قسد‘‘.. هل يتعلم الانفصاليون من الدرس الأفغانيّ؟
تطمينات أمريكيّة واهيّة لـ ‘‘قسد‘‘.. هل يتعلم الانفصاليون من الدرس الأفغانيّ؟
22 أيلول 2021
تنازلات ‘‘إسرائيليّة‘‘ لإتمام صفقة الأسرى مع حماس.. هل يمكن الوثوق بالعدو؟
تنازلات ‘‘إسرائيليّة‘‘ لإتمام صفقة الأسرى مع حماس.. هل يمكن الوثوق بالعدو؟
22 أيلول 2021
الرئيس الإيراني: لولا الشهيدين سليماني والمهندس لكانت ‘‘داعش‘‘ جارة لأوروبا
الرئيس الإيراني: لولا الشهيدين سليماني والمهندس لكانت ‘‘داعش‘‘ جارة لأوروبا
22 أيلول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مخاوف وآمال أردوغان خلال زيارته للولايات المتحدة
محور المقاومة أم اتفاقية كامب ديفيد.. ما هو معيار تحديد التطورات في المنطقة؟
بيان مجلس التعاون المعادي لإيران.. محاولة إخفاء الخلافات عبر اللجوء إلی إيران فوبيا
الرئيس المشاط: تحالف العدوان السعودي فشل بالقضاء على ثورة الشعب اليمني