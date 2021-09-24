أحدث العناوين :
نائب لبناني: توفير النقل العام واجبٌ وضرورة
صادرات المنتجات الصناعية سترتفع خمسة مليارات دولار
المقداد: عدم تسييس مساعدات بعض الدول لتحقيق أغراض سياسية
طالبان: لدينا رغبة بزيارة موسكو
العراق.. احباط مخططاً ارهابياً لاستهداف الزائرين في ديالى
قبلان مخاطبا بيطار: لا نريد طبّاخين من نوعية ديتليف ميليس
الجيش السوري ينتشر في مدينة داعل في ريف درعا
السلطة المحلية بمحافظة البيضاء تبارك عملية ‘‘فجر الحرية ‘‘
دفاع الشعب الايراني الذي صنع النصر حقيقة لايمكن انكارها بالتاريخ المعاصر
المقدسيون يؤدون صلاة الفجر في الاقصى
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
24 September 2021
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
العراق
0
الجمعة 24 أيلول 2021 ساعة 13:19
العراق.. احباط مخططاً ارهابياً لاستهداف الزائرين في ديالى
وذكر بيان لاعلام الجهاز ان "مفارز الجهاز داهمت وكراً للارهابيين في ديالى وضبطت أربعة أحزمة ناسفة معدة لاستهداف الزائرين".
مصدر :
وكالات
رقم :
955494
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
دفاع الشعب الايراني الذي صنع النصر حقيقة لايمكن انكارها بالتاريخ المعاصر
المقدسيون يؤدون صلاة الفجر في الاقصى
24 أيلول 2021
رئيسي : الطاقات البشرية الفاعلة هي أهم المؤهلات التي تتمتع بها محافظة ايلام
24 أيلول 2021
جنرالات المؤسسة العسكرية وشركات الأسلحة الأمريکية... الرابحون الحقيقيون من احتلال أفغانستان
24 أيلول 2021
وزير الخارجية الايراني: اغتيال الشهيد سليماني احد ابرز مظاهر الارهاب
24 أيلول 2021
قائد الثورة: دماء الشهداء سجلت حقانية إيران في جبين التاريخ
23 أيلول 2021
مخاوف وآمال أردوغان خلال زيارته للولايات المتحدة
23 أيلول 2021
محور المقاومة أم اتفاقية كامب ديفيد.. ما هو معيار تحديد التطورات في المنطقة؟
23 أيلول 2021
رداً على خطاب الملك سلمان.. وتبقى أحضان إيران مفتوحة لجميع جيرانها
23 أيلول 2021
الأدميرال إيراني: القوة البحرية قوة استراتيجية تدافع عن البلاد
23 أيلول 2021
من وضع خارطة الطريق لصفقة التبادل في حماس هدّاف
23 أيلول 2021
بيان مجلس التعاون المعادي لإيران.. محاولة إخفاء الخلافات عبر اللجوء إلی إيران فوبيا
22 أيلول 2021
الرئيس المشاط: تحالف العدوان السعودي فشل بالقضاء على ثورة الشعب اليمني
22 أيلول 2021
أحدث العناوين
نائب لبناني: توفير النقل العام واجبٌ وضرورة
صادرات المنتجات الصناعية سترتفع خمسة مليارات دولار
المقداد: عدم تسييس مساعدات بعض الدول لتحقيق أغراض سياسية
طالبان: لدينا رغبة بزيارة موسكو
العراق.. احباط مخططاً ارهابياً لاستهداف الزائرين في ديالى
قبلان مخاطبا بيطار: لا نريد طبّاخين من نوعية ديتليف ميليس
الجيش السوري ينتشر في مدينة داعل في ريف درعا
السلطة المحلية بمحافظة البيضاء تبارك عملية ‘‘فجر الحرية ‘‘
دفاع الشعب الايراني الذي صنع النصر حقيقة لايمكن انكارها بالتاريخ المعاصر
المقدسيون يؤدون صلاة الفجر في الاقصى
بري: امام الحكومة ثلاثة أشهر فقط لتقدّم إنجازات
إردوغان: العلاقة مع بايدن "لم تبدأ بشكل جيد"
رئيسي : الطاقات البشرية الفاعلة هي أهم المؤهلات التي تتمتع بها محافظة ايلام
المنفي يعلن عن مؤتمر دولي في اكتوبر لاستقرار البلاد
طالبان تطلب مساعدة روسيا في رفع العقوبات الأممية
قيادي في حماس: لا نساوم على قضية الأسرى بأي صورة، ولو مقابل الدنيا
جنرالات المؤسسة العسكرية وشركات الأسلحة الأمريکية... الرابحون الحقيقيون من احتلال أفغانستان
بالصور: مشاهد من عملية 'فجر الحرية' لتحرير مديريتي الصومعة ومسورة بالبيضاء
اعتقال رئيس حكومة كتالونيا الانفصالي السابق بوتشديمون في إيطاليا
مفتي ليبيا يدعو للتظاهر وإسقاط البرلمان
الأكثر قراءة
الخارجية الإيرانية: عبد اللهيان لن يلتقي مسؤولين أمريكيين في نيويورك
إيران: لو ارادت الحكومة اللبنانية شراء الوقود منا سنضعه تحت تصرفها
ناقلة وقود ايرانية ثالثة تتجه الى لبنان
البرلمان اللبناني يمنح اليوم حكومة ميقاتي الثقة
أبرز التطورات في الجنوب السوري 18-9-2021
لبنان:تسجيل 4 وفيات و626 إصابة جديدة بكورونا
استمرار التوتر و اشتباكات في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان
الجنرال باقري يحذر الجماعات الإرهابية في شمال العراق
مشاهد من عملية ” البأس الشديد” بمحافظة مأرب
فلسطين.. لجنة الانتخابات تجتمع مع ممثلي الفصائل في الضفة
النائب معلوف: إيران دولة صديقة للبنان
الجماعات المسلحة تستهدف بالمدفعية قرية الدردارة بريف الحسكة
أمريكا في مأزق.. عندما تنتصر إرادة حزب الله على العنجهية الأمريكية
بعد تعرضه لاعتداء.. بدء عمليات إصلاح خط الغاز العربي في سوريا
نبيه بري: إبرام إسرائيل عقود تنقيب بالمنطقة البحرية "نقض لاتفاق الإطار"
عشائر سوريا تشدد على رفضها لمشاريع التقسيم والتصدي لها
إميل رحمة: المازوت الايراني من أرقى وأشرف المبادرات
عشاق الامام الحسين(عليه السلام) يزحفون الى كربلاء
الرئيس الايراني: العلاقات بين طهران ويريفان لطالما كانت ودية وبناءة
الطيران السوري يستهدف مقرا لـ‘‘حراس الدين‘‘ بريف إدلب
الأخبار الساخنة
سوريا تتحرك دوليا لمسانده اهالي الجولان السوري المحتل
في حوارها مع العراق .. أمريكا تختبىء وراء إصبعها
انفجارات شديدة في مدينة الخرج السعودية
موقف إيران من الاتفاق النووي لن يتغير مع تغيير الحكومة
إخترنا لکم
مخاوف وآمال أردوغان خلال زيارته للولايات المتحدة
محور المقاومة أم اتفاقية كامب ديفيد.. ما هو معيار تحديد التطورات في المنطقة؟
بيان مجلس التعاون المعادي لإيران.. محاولة إخفاء الخلافات عبر اللجوء إلی إيران فوبيا
الرئيس المشاط: تحالف العدوان السعودي فشل بالقضاء على ثورة الشعب اليمني