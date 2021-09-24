المقداد: عدم تسييس مساعدات بعض الدول لتحقيق أغراض سياسية

وشدد الوزير المقداد خلال لقائه غريفث في مقر الوفد الدائم لسورية في الأمم المتحدة على ضرورة عدم تسييس مسألة تقديم المساعدات الإنسانية من بعض الدول التي تستغل تمويلها لتلك المساعدات لتحقيق أغراض سياسية، مؤكداً ضرورة التركيز على مشاريع التعافي المبكر ودعم الصمود.



كما التقى الوزير المقداد الوزير ليوناردو سانتوس سيماو المبعوث الخاص لرئيس جمهورية موزامبيق الذي نقل طلب بلاده دعم سورية لترشيح موزامبيق لعضوية مجلس الأمن للفترة 2023- 2024 ولا سيما أنها لم تحظ بهذه العضوية منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة.



وأشار الوزير المقداد إلى أهمية مشاركة الدول الإفريقية في عضوية مجلس الأمن وخاصة أنها عانت طويلا من ويلات الاستعمار وخاضت مسيرة طويلة لنيل الاستقلال والتحرر الوطني لافتا الى أن الدول الإفريقية من أكثر الدول التي تتعرض للاستغلال الاقتصادي والضغط السياسي.