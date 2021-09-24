يزبك: الحكومة اللبنانية الجديدة يجب ان تكون اقوالها مقرونة بالعمل

وقال يزبك خلال خطبة الجمعة في مقام السيدة خولة في بعلبك شرق لبنان بان الوضع في لبنان لم يعد يطاق، فمن صدق فعل قوله أنتج ووفق، ومن أكتفي بالشعارات والمبررات خان المسؤولية والوطن والمطلوب التسريع بالحلول بخطط إنقاذية لرغيف الخبز، وعلبة الدواء والمريض على أبواب المستشفيات، وقلم رصاص وكتاب مدرسي، ونقل وقسط واستحقاقات المدارس وجامعة الفقراء، وسلسلة الرواتب، وإيجارات النقل أمام تدهور سعر الليرة، ومحروقات يتحكم فيها الدولار، إلى الكهرباء والمياه إلى غيرها، المطلوب خلق شيء من لا شيء بالإرادة والعزيمة والصدق والتدبير.



واعتبر يزبك أن حضور وفد من علماء فلسطين في كربلاء للمشاركة في أربعينية الإمام الحسين، مبادرة مباركة وخطوة عملية للدعوة الصادقة للوحدة الإسلامية.



وتناولت الخطب في مقام الإمام الحسين(ع)، مع الوفود الحسينية التي ضاق بها الصحن الشريف، بأن العدالة وإقامة الحق وتحرير فلسطين لا يكون إلا بالاقتداء بالإمام الحسين وثورته وانتصار الدم على السيف الزائف، وتعالت هناك الشعاراث: لا للتفرقة، لا لأمريكا، لا "لإسرائيل"، نعم للقدس وفلسطين، نعم للوحدة الإسلامية، نعم لمحور المقاومة والتحرير، واقامة الدولة الفلسطينية على كامل ترابها من النهر إلى البحر.