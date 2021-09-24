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الجمعة 24 أيلول 2021 ساعة 16:44

عبداللهيان: طهران على استعداد للعودة الى طاولة المفاوضات النووية قريبا

عبداللهيان: طهران على استعداد للعودة الى طاولة المفاوضات النووية قريبا
ندد حسین امیر عبداللهیان، في حوار مع قناة ان بي سي اليوم الجمعة، بسياسات واشنطن عادا الحكومة الاميركية بأنها ارسلت اشارات سلبية الى طهران بسبب عجزها عن رفع الحظر الاقتصادي وفرض اشكال جديدة من الحظر الجائر على البلاد.

واضاف: إنه ينبغي للرئيس الاميركي جوبايدن دعم اقواله باتخاذ خطوات ملموسة والتأكيد لطهران ان واشنطن جادة في العودة الى الاتفاق النووي 2015.

وتابع: إن الاميركيين يقولون انهم على استعداد لتنفيذ تعهداتهم بشكل كامل الا انهم لم يتخذوا اية خطوات لتأكيد هذا الموضوع واثبات رغبتهم بشكل حقيقي الى الحكومة الجديدة والشعب الايراني والاسوأ أنهم فرضوا اشكالا جديدة من الحظر.

وعدّ امیر عبداللهیان العودة الى الاتفاق النووي بأنه مرتبط بجدية الامريكيين بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب منذ نحو 3 اعوام.

ولفت الى ان جوبايدن كان ينتقد ممارسات ترامب ازاء ايران الا انه مايزال يواصل الحظر الذي فرضه سلفه.

وتساءل: لو كانت اميركا جادة في المفاوضات فلماذا لم تتخذ اجراءات حازمة؟ معتبرا ممارساتها اشارة سلبية الى ايران.

واردف: إن الحقيقة هي ان ايران لم تنتفع من الاتفاق النووي وتم عقد اجتماعات لتقويم المحادثات التي اجرتها الحكومة السابقة.

ولفت الى اجراء محادثات بناءة مع المسؤولين البريطانيين والالمان كما انه سيجتمع مع المسؤولين الفرنسيين حول الموضوع النووي.

وأكد استعداد ايران لتبادل السجناء مع اميركا ووصفها بالموضوع الانساني.
رقم : 955525
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