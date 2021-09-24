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الجمعة 24 أيلول 2021 ساعة 19:50

حماس تدين موافقة الكونغرس على تمويل تجديد القبة الحديدية

حماس تدين موافقة الكونغرس على تمويل تجديد القبة الحديدية
وقالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن قرار الكونغرس الأمريكي بالموافقة على تجديد دعم مخزون صواريخ القبة الحديدية للكيان الصهيوني يعبر عن حالة استمرار الانحياز الذي يصل إلى حد الشراكة مع الاحتلال في العداء لشعبنا وقتل تطلعاته الوطنية والاصطفاف إلى جانب قادة العدو المجرمين.

وأضاف المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع أن استمرار الولايات المتحدة في دعم الاحتلال الصهيوني وامتلاكه للقبة الحديدية والقدرات العسكرية الكبيرة لن تمنحه أمناً على أرضنا أو تحصنه من ضربات المقاومة ومصيره إلى زوال.

وطالب القانوع السلطة الفلسطينية بعدم التعويل على الإدارة الأمريكية، واتخاذ موقف لمواجهة الانحياز الأمريكي المستمر مع الاحتلال الصهيوني.

ووافق الكونغرس الأمريكي، مساء الخميس، على تحويل تمويل صواريخ القبة الحديدية للكيان المحتل.

وتم تمرير التصويت بأغلبية كبيرة، وأيد 420 نائبا الاقتراح، وعارضه تسعة فقط وامتنع اثنان عن التصويت.

والثلاثاء الماضي، تم إلغاء بند في الميزانية يقضي بمنح الاحتلال الاسرائيلي التمويل المذكور، بعدما أعلن "التقدميون الديمقراطيون" في الكونغرس أنهم لن يصوتوا على مشروع الميزانية حال تضمن بند تمويل ذخيرة القبة الحديدية.

ولاحقا وبعد حالة من الغضب أثارها القرار بين جماعات الضغط المؤيدة ل"تل أبيب"، تقرر التصويت على الاقتراح.

وخلال الحرب الأخيرة في قطاع غزة (10-21 مايو/آيار الماضي)، استخدم الكيان المحتل آلاف الصواريخ الاعتراضية من منظومة القبة الحديدية لإسقاط القذائف الصاروخية التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة.

ويصل سعر الصاروخ الاعتراضي الواحد من نوع "تامير" إلى نحو 50 ألف دولار.
مصدر : وكالات
رقم : 955546
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