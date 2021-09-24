‘‘فجر الحرية‘‘ .. انتصار جديد للقوات اليمنية

نظّم أبناء مديرية الصومعة في محافظة البيضاء اليمنية، وقفة قبلية مسلحة، للتعبير عن ابتهاجهم بإنتصار الجيش واللجان الشعبية وطرد العناصر التكفيرية ومرتزقة العدوان من مديريات الصومعة ومسورة ومكيراس في عملية ” فجر الحرية” والتي أدت لتحرير مساحة تقدر بأكثر من 2700 كم مربع.



وفي الوقفة أكد المشاركون وقوفهم ومساندهم لقوات الجيش واللجان الشعبية بكل غال ونفيس في مواجهة العدوان وتحرير كل شبر محتل.. موضحين أن التضحية في سبيل الحرية والكرامة أقل بكثير من الخنوع والاستسلام لعناصر الاجرام والتكفير.



وأوضح المشاركون المعاناة التي عايشها أبناء المديرية أثناء تواجد العناصر التكفيرية التي عمدت إلى قتل الأبرياء وإنشاء محاكم لقطع الرؤوس وغيرها من الممارسات الاجرامية.



وأكد المشاركون أن العناصر التكفيرية كانت تحظى بدعم مباشر من تحالف العدوان، عبر الدعم بالأسلحة والأموال وكذلك المواد الغذائية وأجهزة الاتصالات.



وبدورها باركت السلطة المحلية بمحافظة البيضاء، الانتصارات التي حققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في عملية " فجر الحرية" والتي أسفرت عن دحر العناصر التكفيرية واستكمال تطهير مديريات المحافظة.



وأوضحت السلطة المحلية في بيان لها أن أبطال الجيش واللجان الشعبية والأجهزة الأمنية وأحرار مديريتي الصومعة ومسورة وقبائل المحافظة، تمكنوا من دحر مرتزقة العدوان وأدواته من القاعدة وداعش من مناطق وعزل المديريتين بعد سنوات من معاناة أبناء تلك المناطق من تلك العناصر.



وثمن البيان وقوف قبائل مديريتي الصومعة ومسورة وأحرار البيضاء إلي جانب الجيش واللجان الشعبية والأجهزة الأمنية في دحر مرتزقة العدوان وأدواته من القاعدة وداعش.



وبارك البيان، لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى والشعب اليمني، تحرير مديريات محافظة البيضاء من الغزاة والتكفيريين بالتزامن مع العيد السابع لثورة 21 سبتمبر.



ودعا من تبقى من المغرر بهم العدوة إلى جادة الصواب والوقوف إلى صف الوطن والاستفادة من قرار العفو العام.



وأكدت السلطة المحلية، أن الجيش واللجان الشعبية والأجهزة الأمنية ومعهم كل الأحرار من أبناء محافظة البيضاء، يقفون صفاً واحداً ضد كل من يحاول إقلاق السكينة العامة.



وجددت التأكيد على الاستمرار في رفد الجبهات لاستكمال تحرير كامل تراب الوطن من الغزاة والمحتلين.