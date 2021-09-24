الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 24 أيلول 2021 ساعة 20:11

‘‘فجر الحرية‘‘ .. انتصار جديد للقوات اليمنية

‘‘فجر الحرية‘‘ .. انتصار جديد للقوات اليمنية
نظّم أبناء مديرية الصومعة في محافظة البيضاء اليمنية، وقفة قبلية مسلحة، للتعبير عن ابتهاجهم بإنتصار الجيش واللجان الشعبية وطرد العناصر التكفيرية ومرتزقة العدوان من مديريات الصومعة ومسورة ومكيراس في عملية ” فجر الحرية” والتي أدت لتحرير مساحة تقدر بأكثر من 2700 كم مربع.

وفي الوقفة أكد المشاركون وقوفهم ومساندهم لقوات الجيش واللجان الشعبية بكل غال ونفيس في مواجهة العدوان وتحرير كل شبر محتل.. موضحين أن التضحية في سبيل الحرية والكرامة أقل بكثير من الخنوع والاستسلام لعناصر الاجرام والتكفير.

وأوضح المشاركون المعاناة التي عايشها أبناء المديرية أثناء تواجد العناصر التكفيرية التي عمدت إلى قتل الأبرياء وإنشاء محاكم لقطع الرؤوس وغيرها من الممارسات الاجرامية.

وأكد المشاركون أن العناصر التكفيرية كانت تحظى بدعم مباشر من تحالف العدوان، عبر الدعم بالأسلحة والأموال وكذلك المواد الغذائية وأجهزة الاتصالات.

وبدورها باركت السلطة المحلية بمحافظة البيضاء، الانتصارات التي حققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في عملية " فجر الحرية" والتي أسفرت عن دحر العناصر التكفيرية واستكمال تطهير مديريات المحافظة.

وأوضحت السلطة المحلية في بيان لها أن أبطال الجيش واللجان الشعبية والأجهزة الأمنية وأحرار مديريتي الصومعة ومسورة وقبائل المحافظة، تمكنوا من دحر مرتزقة العدوان وأدواته من القاعدة وداعش من مناطق وعزل المديريتين بعد سنوات من معاناة أبناء تلك المناطق من تلك العناصر.

وثمن البيان وقوف قبائل مديريتي الصومعة ومسورة وأحرار البيضاء إلي جانب الجيش واللجان الشعبية والأجهزة الأمنية في دحر مرتزقة العدوان وأدواته من القاعدة وداعش.

وبارك البيان، لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى والشعب اليمني، تحرير مديريات محافظة البيضاء من الغزاة والتكفيريين بالتزامن مع العيد السابع لثورة 21 سبتمبر.

ودعا من تبقى من المغرر بهم العدوة إلى جادة الصواب والوقوف إلى صف الوطن والاستفادة من قرار العفو العام.

وأكدت السلطة المحلية، أن الجيش واللجان الشعبية والأجهزة الأمنية ومعهم كل الأحرار من أبناء محافظة البيضاء، يقفون صفاً واحداً ضد كل من يحاول إقلاق السكينة العامة.

وجددت التأكيد على الاستمرار في رفد الجبهات لاستكمال تحرير كامل تراب الوطن من الغزاة والمحتلين.
رقم : 955556
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
دفاع الشعب الايراني الذي صنع النصر حقيقة لايمكن انكارها بالتاريخ المعاصر
دفاع الشعب الايراني الذي صنع النصر حقيقة لايمكن انكارها بالتاريخ المعاصر
المقدسيون يؤدون صلاة الفجر في الاقصى
المقدسيون يؤدون صلاة الفجر في الاقصى
24 أيلول 2021
رئيسي : الطاقات البشرية الفاعلة هي أهم المؤهلات التي تتمتع بها محافظة ايلام
رئيسي : الطاقات البشرية الفاعلة هي أهم المؤهلات التي تتمتع بها محافظة ايلام
24 أيلول 2021
جنرالات المؤسسة العسكرية وشركات الأسلحة الأمريکية... الرابحون الحقيقيون من احتلال أفغانستان
جنرالات المؤسسة العسكرية وشركات الأسلحة الأمريکية... الرابحون الحقيقيون من احتلال أفغانستان
24 أيلول 2021
وزير الخارجية الايراني: اغتيال الشهيد سليماني احد ابرز مظاهر الارهاب
وزير الخارجية الايراني: اغتيال الشهيد سليماني احد ابرز مظاهر الارهاب
24 أيلول 2021
قائد الثورة: دماء الشهداء سجلت حقانية إيران في جبين التاريخ
قائد الثورة: دماء الشهداء سجلت حقانية إيران في جبين التاريخ
23 أيلول 2021
مخاوف وآمال أردوغان خلال زيارته للولايات المتحدة
مخاوف وآمال أردوغان خلال زيارته للولايات المتحدة
23 أيلول 2021
محور المقاومة أم اتفاقية كامب ديفيد.. ما هو معيار تحديد التطورات في المنطقة؟
محور المقاومة أم اتفاقية كامب ديفيد.. ما هو معيار تحديد التطورات في المنطقة؟
23 أيلول 2021
رداً على خطاب الملك سلمان.. وتبقى أحضان إيران مفتوحة لجميع جيرانها
رداً على خطاب الملك سلمان.. وتبقى أحضان إيران مفتوحة لجميع جيرانها
23 أيلول 2021
الأدميرال إيراني: القوة البحرية قوة استراتيجية تدافع عن البلاد
الأدميرال إيراني: القوة البحرية قوة استراتيجية تدافع عن البلاد
23 أيلول 2021
من وضع خارطة الطريق لصفقة التبادل في حماس هدّاف
من وضع خارطة الطريق لصفقة التبادل في حماس هدّاف
23 أيلول 2021
بيان مجلس التعاون المعادي لإيران.. محاولة إخفاء الخلافات عبر اللجوء إلی إيران فوبيا
بيان مجلس التعاون المعادي لإيران.. محاولة إخفاء الخلافات عبر اللجوء إلی إيران فوبيا
22 أيلول 2021
الرئيس المشاط: تحالف العدوان السعودي فشل بالقضاء على ثورة الشعب اليمني
الرئيس المشاط: تحالف العدوان السعودي فشل بالقضاء على ثورة الشعب اليمني
22 أيلول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مخاوف وآمال أردوغان خلال زيارته للولايات المتحدة
محور المقاومة أم اتفاقية كامب ديفيد.. ما هو معيار تحديد التطورات في المنطقة؟
بيان مجلس التعاون المعادي لإيران.. محاولة إخفاء الخلافات عبر اللجوء إلی إيران فوبيا
الرئيس المشاط: تحالف العدوان السعودي فشل بالقضاء على ثورة الشعب اليمني