آخر تطورات كورونا في المغرب

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 2162 حالة شفاء ليبلغ عدد من تعافوا من الفيروس 895434 أشخاص.



وحسب البيانات الأخيرة فقد بلغ العدد الإجمالي للإصابات في المملكة 927127، فيما وصل إجمالي الوفيات منذ انتشار الوباء إلى 14102 حالة.