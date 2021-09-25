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السبت 25 أيلول 2021 ساعة 09:54

وقفات تضامنية في صنعاء تبارك انتصارات الجيش واللجان الشعبية

وقفات تضامنية في صنعاء تبارك انتصارات الجيش واللجان الشعبية
وبارك المشاركون في الوقفات احتفالات أبناء اليمن الأحرار، بالذكرى السابعة لثورة الواحد والعشرين من سبتمبر، لافتين إلى ما حققته الثورة من حرية واستقلال وصون الكرامة والحقوق، موجهين تهانيهم للسيد الحوثي وكافة أبناء الشعب اليمني.

كما باركوا البطولات التي يجترحها أبطال الجيش واللجان الشعبية وما تحقق خلال العمليات الأخيرة من تحرير مناطق متعددة في محافظات مأرب وشبوة والبيضاء.

وأشاد المشاركون في الوقفات بالدور الكبير الذي لعبه أبناء محافظات مأرب وشبوة الأحرار في تحرير مناطقهم، حيث كانوا بمثابة رأس الحربة للمجاهدين، داعيين أبناء بقية المحافظات المحتلة إلى الاقتداء بهم والمساهمة في تطهير محافظاتهم من رجس المحتلين.

كما أعلن أبناء محافظة صنعاء مباركتهم لجهاز القضاء اليمني تنفيذه لحد القصاص لبعض المشاركين في قتل الرئيس الشهيد صالح الصماد، مطالبين بسرعة القصاص من كل من ثبتت خيانتهم في التآمر مع العدوان السعودي الأمريكي على قتل أبناء اليمن.

وطالب بيان الوقفات مجلس النواب والأجهزة الأمنية بالوقوف بحزم أمام الأصوات النشاز والأبواق المأجورة التي تخدم العدوان وتستهدف اليمن وصموده في وجه تحالف الإجرام، مختتمين البيان بالتأكيد على استمرار الثورة في وجه الطغاة والمستكبرين وفي مقدمتهم أمريكا والسعودية.
رقم : 955624
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