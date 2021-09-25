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السبت 25 أيلول 2021 ساعة 10:00

المقداد يؤكد لبيدرسون ضرورة عمل اللجنة الدستورية دون تدخل أجنبي

المقداد يؤكد لبيدرسون ضرورة عمل اللجنة الدستورية دون تدخل أجنبي
واستعرض بيدرسون وفق ما ذكرت سانا، "الجهود التي يقوم بها في إطار تسهيل عقد الجولة السادسة للجنة مناقشة الدستور مشيراً إلى اللقاءات والاتصالات التي قام بها مؤخراً في هذا الصدد".

من جهته أكد المقداد على "ضرورة أن تعمل لجنة مناقشة الدستور بملكية وقيادة سورية مشدداً على أن أهمية إفساح المجال لأعضاء اللجنة ليناقشوا بأنفسهم دون تدخل خارجي من قبل أي أحد ودون جداول زمنية مصطنعة القضايا المتعلقة بعمل اللجنة".

كما أشار إلى "ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة والمبعوث الخاص بمسؤولياتهما فيما يتعلق بضمان احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها لكون هذا المبدأ مكفولاً بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وخاصة إزاء انتهاكات الاحتلالين الأمريكي والتركي في الأراضي السورية ودعمهما للإرهاب".
مصدر : وكالات
رقم : 955627
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