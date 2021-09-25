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السبت 25 أيلول 2021 ساعة 12:07

مجلس النواب الليبي يعلن تشكيله لجنة لإعداد قانون انتخابات البرلمان

مجلس النواب الليبي يعلن تشكيله لجنة لإعداد قانون انتخابات البرلمان
وقال مجلس النواب الليبي في بيان صحفي إنه أصدر قرارا برقم 6 لسنة 2021، بشأن تشكيل لجنة إعداد مقترح قانون انتخاب مجلس النواب.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب الليبي قانون انتخاب البرلمان، خلال جلسته يوم الاثنين المقبل.

وكان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا قد أقر الأحد الماضي، القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات العامة، وكذلك قانون مجلس الأمة بغرفتيه العليا والسفلى، معلنا عدم اعترافه بقانون الانتخابات الرئاسية الصادر عن مجلس النواب.

ويظهر من ذلك، مدى الخلاف الظاهر بين مجلسي النواب والدولة، خلال الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بالانتخابات المقبلة.

يذكر أن مجلس النواب الليبي، أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري، المصادقة على قانون بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته، وإحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا وكل جهات الاختصاص الليبية.

إلا أن هذه الخطوات من كلا الطرفين تعكس التنازع بين جهات سن القوانين وإصدارها في ليبيا، وهو ما يعيد للأذهان سيناريو الانقسام بين المؤسسات.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ آذار/مارس الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامها في ليبيا، وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نهاية العام.
مصدر : وكالات
رقم : 955656
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