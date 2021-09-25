العراق يفتح حدوده البرية أمام الزوار الإيرانيين

العراق (إسلام تايمز) - أفادت مصادر أمنية عراقية تعمل في منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران، اليوم السبت، إن أوامر صدرت بفتح المنفذ الحدودي أمام الزوار الإيرانيين القادمين للمشاركة في مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام التي تصادف يوم الثلاثاء المقبل.