العراق يفتح حدوده البرية أمام الزوار الإيرانيين

وقالت المصادر الأمنية في حديث لمراسل موقع "إسلام تايمز
" عبر الهاتف، إن "الآلاف من الإيرانيين بدءوا بدخول محافظة البصرة عبر منفذ الشلامجة الحدودي للمشاركة في زيارة الأربعين".
وأضافت المصادر إن السلطات العراقية قدمت تسهيلات للزوار الايرانيين بهدف السماح لهم للمشاركة في هذه الزيارة المليونية.
كما انتشرت قطعات من قوات الحشد الشعبي على الطريق الرابط بين محافظة البصرة ومنذ الشلامجة من أجل تأمين الطريق للزوار الإيرانيين.
وغرد الكثير من العراقيين من البصرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مرحبين بقدوم الزوار الإيرانيين.