وكان الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي قد بعث رسالة تعزية لوفاة المراهق وهو من مدينة #ايذه في محافظة #خوزستان قائلا: ان اسم هذا الفتى العزيز الذي ألقى بنفسه وسط ألسنة النار بشجاعة لإنقاذ حياة شخصين، سيُسجل ضمن الأبطال الوطنيين لهذه الارض.



كما وتقدم رئيس البرلمان الايراني محمد باقر #قاليباف بأحر التعازي لعائلة الفقيد، واصفا المراهق علي #لندي بـ "الشخصية العظيمة".



وجاء في برقية تعزية وجهها قاليباف مساء الخميس: "العمل البطولي للمراهق الذي ضحى بحياته بشجاعة من اجل انقاذ جارتَيه من الحريق، أعاد مرة اخری إحياء مظاهر التضحية بالنفس والتفاني للشعب الإيراني البطل عشية أسبوع الدفاع المقدس ويوم رجال الاطفاء."



وكان المراهق "علی لندي" (15 عاما) من اهالي، قد ضحى بنفسه قبل أسبوعين من اجل انقاذ جارتيه من الحريق. ونجح "علي" من إنقاذهما لكنه توفى لاحقا في المستشفي، متأثرا بحروق شديدة.