وهاب: الخيار العربي وبوابته الشقيقة سوريا المخرج الوحيد للبنان

ودعا رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، الحكومة الحالية لأن تكمل ما بدأته الحكومة السابقة في موضوع العلاقات مع سوريا، وأن تطوّر هذه العلاقة لأنها المخرج الوحيد للبنان، لافتاً الى أن "رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال إرسلان، كان في طليعة مَن دعا الى الخيار العربي وبوابته الشقيقة سوريا، واليوم تثبت كل الأحداث أن هذه النظرة هي النظرة الصحيحة، ونظرة المستقبل، والنظرة التي ستربح في النهاية، وأن هذه النظرة هي الوحيدة التي يمكن أن تحمي لبنان وتخلصه وتكون المخرج له".



كلام وهاب جاء خلال رعايته ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال إرسلان، حفل افتتاح حديقة محمد أبوذياب، على رأس وفد من الحزب، وأكّد خلاله على الوقوف والسير خلف مشورة المشايخ الأجلاء لأنهم "القادرون على توجيهنا وتوحيدنا بما يحمي أهلنا وجبلنا، ويشكلون المرجعية الأولى التي نحتكم إليهم ولمشورتهم عند كل استحقاق لصيانة الوجود وأخذ الدور الذي نسعى إليه لنكون بالموقع الذي درجنا عليه عبر التاريخ".



ثم كان كلمة لرئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال إرسلان، أكّد خلالها على الثوابت التي أكّد عليها وهاب في كلمته إن "كان على المستوى الداخلي اللبناني، أو على مستوى العلاقة الإقليمية وتوطيدها وتطويرها مع الشقيقة سوريا بوجود ومباركة ورعاية سيداة أخي الرئيس الدكتور بشار الأسد".