أربيل والتطبيع.. وردود الفعل العراقية

وذكرت في بيان صحفي: "في الوقت الذي تؤكد فيه رئاسة الجمهورية موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وتنفيذ الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني، فإنها تجدد رفضه القاطع لمسألة التطبيع مع إسرائيل، وتدعو الى احترام إرادة العراقيين وقرارهم الوطني المستقل".



وأضافت، أن "الاجتماع الأخير الذي عقد للترويج لهذا المفهوم لا يمثل أهالي وسكان المدن العراقية، بل يمثل مواقف من شارك بها فقط، فضلا عن كونه محاولة لتأجيج الوضع العام واستهداف السلم الأهلي".



ودعت الرئاسة العراقية إلى "الابتعاد عن الترويج لمفاهيم مرفوضة وطنيا و قانونيا، وتمس مشاعر العراقيين، في الوقت الذي يجب أن نستعد فيه لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تدعم المسار الوطني في العراق وتعيد لجميع العراقيين حياة حرة كريمة".



ومن جانبها اعلنت الحكومة العراقية رفضها القاطع للاجتماعات غير القانونية الساعية للتطبيع مع الكيان الصهيوني في العراق، وأكدت أن اجتماع أمس في أربيل لا يمثل العراقيين.



وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان، ان "الحكومة العراقية اعربت عن رفضها القاطع للاجتماعات غير القانونية، التي عقدتها بعض الشخصيات العشائرية المقيمة في مدينة اربيل باقليم كردستان، من خلال رفع شعار التطبيع مع اسرائيل".



واكدت، الحكومة "ابتداءً ان هذه الاجتماعات لاتمثل اهالي وسكان المدن العراقية، التي تحاول هذه الشخصيات بيأس الحديث بأسم سكانها، وانها تمثل مواقف من شارك بها فقط، فضلًا عن كونها محاولة للتشويش على الوضع العام واحياء النبرة الطائفية المقيتة، في ظل استعداد كل مدن العراق لخوض انتخابات نزيهة عادلة ومبكرة، انسجاماً مع تطلعات شعبنا وتكريساً للمسار الوطني الذي حرصت الحكومة على تبنيه والمسير فيه".



و"من جهة اخرى فان طرح مفهوم التطبيع مرفوض دستورياً وقانونياً وسياسياً في الدولة العراقية، وان الحكومة عبرت بشكل واضح عن موقف العراق التاريخي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه بدولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، ورفض كل اشكال الاستيطان والاعتداء والاحتلال التي تمارسها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الشقيق"، وفق ما جاء في البيان.



ومن جانبها اعربت كتلة دولة القانون في البرلمان العراقي عن رفضها وشجبها لعقد مؤتمر في اربيل لشخصيات مغمورة اعلنت فيه دعوتها الى التطبيع واقامة علاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب، واصفة المشاركين بالمؤتمر بانهم ادوات بائسة لتنفيذ مخططات اكبر منهم.



وذكرت الكتلة في بيان ان “ترحيب ودعم الكيان الصهيوني ومن يمثله من دول المنطقة لمثل هكذا تجمعات يكفي لاثبات ان هؤلاء الحاضرين ماهم الا ادوات بائسة لتنفيذ مآرب ومخططات اكبر منهم، كما ان هذا التجمع لايمثل العراق ولا يعبر عن ارادة العراقيين، وانما هو تعبير عن تبعية وعمالة فكرية وسياسية فجة للكيان الصهيوني لفئة لا تمثل سوى نفسها”.



واضافت ان “القضية الفلسطينية ستبقى حاضرة في وجدان الشعب العراقي وكل احرار العالم ولا مساومة ولا تطبيع مع كيان غاصب للارض منتهك للحرمات متطفل على المنطقة وان مصيره الى زوال مهما حاولت بعض النفوس المتصهينة ان تمهد لقبوله ولو اعلاميا وستذهب كل محاولاتهم البائسة ادراج الرياح”.



ودعت الكتلة، الحكومة الى “بيان موقفها واتخاذ اجراءات رادعة بحق هؤلاء الذين عقدوا هذا التجمع داخل العراق وهو ما يمثل تحديا واستفزازا كبيرا للشعب العراقي الذي كان ومازال مناصرا للشعب الفلسطيني وحقه في استعادة حقه المسلوب وارضه المغصوبة”.



وبدوره أبدى عضو مجلس عشائر نينوى أحمد الحديدي، السبت، رفضه لما يسمى بمؤتمر التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي عقد في أربيل.



وقال الحديدي إن “عشائر نينوى أكبر من تحضر مؤتمر للتطبيع مع كيان غاصب، وكل شخص حضر المؤتمر لا يمثل إلا نفسه ولا يمثل عشيرته أو محافظته”.



وأضاف أنه “تواصلنا مع الشيوخ العموم في نينوى ومحافظات أخرى، وأكدوا رفضهم لمثل هكذا مؤتمر وسيصدر بيانا من عشائر المحافظات المحررة بهذا الصدد للتعبير عن رفض التطبيع مع الكيان الغاصب”.



وفي سياق متصل طالبت شخصيات عشائرية في ديالى، السبت، بانتزاع الجنسية العراقية من دعاة التطبيع مع الكيان الصهيوني.



وقال سامي التميمي شخصية عشائرية في ديالى،ان” التطبيع مع العدو الصهيوني مفروض جملة وتفصيلا واي مؤتمر يعقد في العراق بهذا المضمون يعد مؤامرة وخيانة لقضية العرب الاولى”.



واضاف التميمي،ان” التطبيع مع العدو الصهيوني يستدعي موقف حازم في انتزاع جنسية اي عراقي يدعو اليه واصدار قرار حاسم في منع اقامة هكذا مهرجانات تثير الغضب الشعبي”.



اما صاحب حميد شخصية عشائرية قال بان” مؤتمرات التطبيع هي سيناريو امريكي اخر لخلق الفتن في العراق”، لافتا الى ان “موقف كل اطياف المجتمع هي رفض التطبيع”.



واشار الى ضرورة” اصدار قانون نيابي يجرم من يدعو للتطبيع تصل الى سحب الجنسية العراقية واصداره عقوبات مشددة حيال من يروج لفكرة نعتبرها شاذة في البلاد”.



وفي هذا الصدد أعلنت وزارة الداخلية في حكومة منطقة كردستان العراق، أن ما يسمى اجتماع "السلام والاسترداد" في أربيل، والذي شهد دعوات للتطبيع مع الكيان الصهيوني، عُقد من دون علم وموافقة ومشاركة حكومة كردستان العراق، مؤكدة أنه "لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن موقف الحكومة".



وأضافت في بيان أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة كيفية انعقاد هذا الاجتماع.



يأتي ذلك بعد ما عقد ما يسمى رئيس صحوات العراق وسام الحردان وهو من قبيلة الدليم مؤتمراً في أربيل، وألقى كلمة مساء أمس الجمعة دعا فيها علناً إلى التطبيع مع "إسرائيل" بحضور شخصيات عشائرية من 6 محافظات (بغداد، الموصل، الانبار، صلاح الدين، بابل، ديالى).



ويذكر أنه قد عقد في أربيل يوم أمس مؤتمر لعدد من شيوخ 6 محافظات أبرزها نينوى والأنبار، للتحضير لما يسمى التطبيع مع الكيان الصهيوني.

