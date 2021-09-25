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السبت 25 أيلول 2021 ساعة 16:16
مؤكدة أن اجتماع أربيل لا يمثل العراقيين..

الحكومة العراقية تعلن رفضها القاطع لدعوات التطبيع مع الكيان الصهيوني

الحكومة العراقية تعلن رفضها القاطع لدعوات التطبيع مع الكيان الصهيوني
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان، ان "الحكومة العراقية اعربت عن رفضها القاطع للاجتماعات غير القانونية، التي عقدتها بعض الشخصيات العشائرية المقيمة في مدينة اربيل باقليم كردستان، من خلال رفع شعار التطبيع مع اسرائيل".

واكدت، الحكومة "ابتداءً ان هذه الاجتماعات لاتمثل اهالي وسكان المدن العراقية، التي تحاول هذه الشخصيات بيأس الحديث بأسم سكانها، وانها تمثل مواقف من شارك بها فقط، فضلًا عن كونها محاولة للتشويش على الوضع العام واحياء النبرة الطائفية المقيتة، في ظل استعداد كل مدن العراق لخوض انتخابات نزيهة عادلة ومبكرة، انسجاماً مع تطلعات شعبنا وتكريساً للمسار الوطني الذي حرصت الحكومة على تبنيه والمسير فيه".

و"من جهة اخرى فان طرح مفهوم التطبيع مرفوض دستورياً وقانونياً وسياسياً في الدولة العراقية، وان الحكومة عبرت بشكل واضح عن موقف العراق التاريخي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه بدولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، ورفض كل اشكال الاستيطان والاعتداء والاحتلال التي تمارسها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الشقيق"، وفق ما جاء في البيان.
مصدر : وكالات
رقم : 955703
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