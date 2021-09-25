اللواء باقري يؤكد دور الجنود في تعزيز قدرات البلاد الدفاعية والردعية

جاء ذلك في رسالة وجهها اللواء باقري هنأ فيها لمناسبة "يوم الجندي" في اسبوع الدفاع المقدس، حيا فيها تضحيات القوات البطلة خاصة الجنود بحضورهم المؤثر والصانع للتاريخ في ملحمة الدفاع المقدس العظيمة التي دحروا فيها نظام البعث العراقي والاستكبار العالمي.



واعتبر ذروة التضحيات للجنود بانها تبلورت في مرحلة الدفاع المقدس على مدى 8 اعوام حيث قاتل نحو 3 ملايين من الشباب جنودا جنبا الى جنب مع سائر القوات العسكرية والقوات التعبوية البطلة وقدموا نحو 60 الف شهيد و 140 الف معاق من اجل الاسلام واهداف الثورة الاسلامية السامية ودافعوا عن ارض البلاد شبرا شبرا وكانوا بعد تلك المرحلة ايضا رصيدا قويا للقوات المسلحة في جميع الساحات التي ادوا مهامهم فيها.



واضاف: انه وفي ظروف اليوم التي يتمنى فيها الاستكبار العالمي واذنابه الاقليميون إضعاف قدرات البلاد الدفاعية والامنية، فان الحضور المؤثر للجنود الشباب الاعزاء من شانه الارتقاء بقدرات البلاد الدفاعية والامنية والشرطية وايجاد قدرة الردع.