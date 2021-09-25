حماس تعلق على موقف العراق الرافض للتطبيع

وأكد قاسم في تصريحات له أن العراق كان على الدوام يقف الى جانب القضية الفلسطينية ونضال شعبنا العادل ضد الاحتلال الصهيوني.



واستطرد بالقول: العراقيون قاتلوا الى جانب شعبنا منذ حرب 1948 رفضا لاقامة الكيان الصهيوني.



ودعا الناطق باسم حركة حماس، كل الدول العربية في المنطقة، إلى رفض التطبيع والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.



وأعربت الحكومة العراقية عن رفضها القاطع للاجتماع الذي عقد بمدينة اربيل شمالي العراق، ودعا المشاركون فيه الى تطبيع العلاقات مع الكيان الاسرائيلي. وشددت بغداد على دعمها للحق الفلسطيني بدولة مستقلة عاصمتها القدس.



واعلنت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم السبت، رفضها محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني، مجددة موقف العراق الداعم للقضية الفلسطينية.



من جانبه طالب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم السبت، أربيل بمنع الاجتماعات الإرهابية الصهيونية فيما اكد أن العراق عصي على التطبيع.



يذكر ان وزارة الداخلية في حكومة منطقة كردستان العراق، أعلنت أن ما يسمى اجتماع "السلام والاسترداد" في أربيل، والذي شهد دعوات للتطبيع مع الكيان الصهيوني، عُقد من دون علم وموافقة ومشاركة حكومة كردستان العراق، مؤكدة أنه "لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن موقف الحكومة".