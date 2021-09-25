الصفحة الرئيسية
0
السبت 25 أيلول 2021 ساعة 19:04

نواب أمريكيون يستنكرون القمع العنيف والمنهجي في البحرين

نواب أمريكيون يستنكرون القمع العنيف والمنهجي في البحرين
ووقع على الرسالة أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري هم رون وايدن، وماركو روبيو، وتامي بالدوين، وشيرود براون، وباتريك ليهي، وجيف ميركلي، وبيرني ساندرز.

واستشهد أعضاء مجلس الشيوخ في رسالتهم بقائمة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها حكومة البحرين بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة للسجناء والقيود المفروضة على حرية الصحافة والتدخل في التجمع السلمي والقيود المفروضة على المشاركة السياسية والممارسات الدينية.

وأوضحت الرسالة أن “السلوك المروع لحكومة البحرين قد يكون له عواقب حقيقية للغاية على الأمن العالمي للولايات المتحدة.

وأعربت عن القلق بشأن تأثير هذا القمع العنيف على مواطني البحرين وعلى استقرار البلاد على المدى الطويل، إذ إن القمع العنيف والمنهجي الذي تمارسه حكومة البحرين سوف يولد الاستياء وعدم الاستقرار، ويمكن أن يهدد في النهاية الأسطول الخامس الأمريكي حيث يعيش ويعمل آلاف من الأمريكيين في منشآت أمريكية في البحرين.

ودعت الرسالة وزارة الخارجية إلى “التحدث بالحقائق الصعبة” إلى حكومة البحرين من خلال وضع حقوق الإنسان في قلب السياسة الخارجية الأمريكية.

وطالبت الرسالة وزارة الخارجية بتقديم تقرير عن جهودها لتحسين حقوق الإنسان في البحرين.

وأثار أعضاء مجلس الشيوح في رسالتهم قضايا: إطلاق سراح السجناء السياسيين، بما في ذلك قادة المعارضة حسن مشيمع وناجي فتيل، وإمكانية ربط مبيعات المواد والخدمات الدفاعية للبحرين بتحسين حقوق الإنسان، وإمكانية ممارسة سلطة قانون ماغنيتسكي أو ​​غيرها من سلطات العقوبات ضد أعضاء حكومة البحرين المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

من جهته، قال المدير التنفيذي لمنظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” حسين عبد الله “إذا كانت حكومة البحرين جادة في إنهاء حكمها الترهيبي على مواطنيها، فإنها ستفرج على الفور عن جميع السجناء السياسيين، وتبدأ حوارا مع المعارضة السياسية، وستقدم للعدالة أولئك الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان، بمن فيهم أولئك الموجودون في البحرين. وأضاف في بيان نشره الموقع الإلكتروني للمنظمة “ما لم نشهد تقدما كبيرا وسريعا في هذه المجالات الثلاثة، سنعرف أن العمل يسير كالمعتاد في البحرين وأن الدبلوماسية الأمريكية مع البحرين لا تعمل”.
مصدر : وكالات
رقم : 955731
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
العراق يفتح حدوده البرية أمام الزوار الإيرانيين
العراق يفتح حدوده البرية أمام الزوار الإيرانيين
ما الحلم الذي تراه الولايات المتحدة بسوريا؟
ما الحلم الذي تراه الولايات المتحدة بسوريا؟
25 أيلول 2021
انقلاب السودان الفاشل بين المسرحية والمؤامرة
انقلاب السودان الفاشل بين المسرحية والمؤامرة
25 أيلول 2021
الشيخ قاسم:المازوت الإيراني كسر أهم حصار على لبنان
الشيخ قاسم:المازوت الإيراني كسر أهم حصار على لبنان
25 أيلول 2021
أمير عبد اللهيان: نتائج مفاوضات فيينا ترتبط بالسلوك الأميركي
أمير عبد اللهيان: نتائج مفاوضات فيينا ترتبط بالسلوك الأميركي
25 أيلول 2021
العميد فدوي: تواجدنا في أي مكان مدعاة لاستتباب الأمن
العميد فدوي: تواجدنا في أي مكان مدعاة لاستتباب الأمن
25 أيلول 2021
هل إنسحبت إيران من المفاوضات النووية؟
هل إنسحبت إيران من المفاوضات النووية؟
25 أيلول 2021
دفاع الشعب الايراني الذي صنع النصر حقيقة لايمكن انكارها بالتاريخ المعاصر
دفاع الشعب الايراني الذي صنع النصر حقيقة لايمكن انكارها بالتاريخ المعاصر
24 أيلول 2021
المقدسيون يؤدون صلاة الفجر في الاقصى
المقدسيون يؤدون صلاة الفجر في الاقصى
24 أيلول 2021
رئيسي : الطاقات البشرية الفاعلة هي أهم المؤهلات التي تتمتع بها محافظة ايلام
رئيسي : الطاقات البشرية الفاعلة هي أهم المؤهلات التي تتمتع بها محافظة ايلام
24 أيلول 2021
جنرالات المؤسسة العسكرية وشركات الأسلحة الأمريکية... الرابحون الحقيقيون من احتلال أفغانستان
جنرالات المؤسسة العسكرية وشركات الأسلحة الأمريکية... الرابحون الحقيقيون من احتلال أفغانستان
24 أيلول 2021
وزير الخارجية الايراني: اغتيال الشهيد سليماني احد ابرز مظاهر الارهاب
وزير الخارجية الايراني: اغتيال الشهيد سليماني احد ابرز مظاهر الارهاب
24 أيلول 2021
قائد الثورة: دماء الشهداء سجلت حقانية إيران في جبين التاريخ
قائد الثورة: دماء الشهداء سجلت حقانية إيران في جبين التاريخ
23 أيلول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اليوم تحين ساعة الصفر في المسجد الأقصى
الشعب الإيراني قال كلمته.. "لا" لأمريكا "نعم" للجمهورية الإسلامية
السعودية من تنحية الأمراء إلى قمع المعارضين
ما الحلم الذي تراه الولايات المتحدة بسوريا؟