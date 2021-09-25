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السبت 25 أيلول 2021 ساعة 19:35
الفياض: زمرة مأجورة بأنفاس إسرائيلية تدعو للتطبيع
وتابع الفياض ” هذه الزمرة لا تمثل إلا نفسها وليس لها علاقة بمذهب أو دين لأن الخيانة لا مذهب لها”.
وأضاف الفياض: الدعوة تأتي متماهية مع مشروع الخذلان لبعض الحكام العرب وضربة استباقية للاستحقاق الانتخابي.
مصدر :
وكالات
رقم :
955742
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