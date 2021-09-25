الفياض: زمرة مأجورة بأنفاس إسرائيلية تدعو للتطبيع

وتابع الفياض ” هذه الزمرة لا تمثل إلا نفسها وليس لها علاقة بمذهب أو دين لأن الخيانة لا مذهب لها”.



وأضاف الفياض: الدعوة تأتي متماهية مع مشروع الخذلان لبعض الحكام العرب وضربة استباقية للاستحقاق الانتخابي.