الصفحة الرئيسية
0
الأحد 26 أيلول 2021 ساعة 09:42

قائد الثورة يعزي بوفاة العالم الإيراني آية الله حسن زادة آملي

قائد الثورة يعزي بوفاة العالم الإيراني آية الله حسن زادة آملي
وجاء نص تعزية قائد الثورة الإسلامية كما يلي:

بسم الله الله الرحمن الرحيم

ببالغ الأسى والحزن تلقيت نبأ وفاة العالم الرباني والسالك التوحيدي آية الله الشيخ حسن زادة آملي رحمة الله عليه، كان هذا العالم الديني المفكر وذو المواهب المتعددة من الشخصيات النادرة والمجيدة، ومن النماذج المعدودة التي تُقرّ عيون من يهواهم ويملؤون قلوبهم معرفة وحكمة وعقلا.

كتابات ومؤلفات هذا العالم كانت مصدرا ثرّا غنيّا لمحبي المعارف والعلوم وستكون إن شاء الله.

بدوري، أتقدم بأحر التعازي لجميع أصدقائه وطلابه ومحبيه، ولا سيما أهل مدينة آمل المؤمنين والثوريين والشباب المشتاقين الذين أخلصوا لمواقف الفقيد الثورية وأخلاقه العظيمة السامية، وأسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته، ويمنّ عليه بالمغفرة، وعلوّ الدرجات.

علما أن الفيلسوف الإيراني الشيخ حسن زادة أملي لبى نداء ربه عن عمر يناهز الـ94 عاما بعد عمر طويل كرسه لخدمة اهل البيت.

ولد حسن زادة سنة 1306 للهجرة في مدينة آمل شمال إيران. بدأ بدراسة المقدمات في مدينته آمل، وفي سنة 1328 للهجرة انتقل إلى العاصمة طهران لمواصلة دراسته الحوزوية في مدرسة الحاج أبي الفتح.

حسن زادة آملي فيلسوف وعارف ومفسر ومؤلف كتب ورسائل عديدة، يعرف بالعلامة ذوالفنون، كما أنه متخصص في الأدبيات والنجوم، ومن كبار اساتذة الحوزة العلمية.

و في عام 1340 للهجرة، هاجر إلى مدينة قم، فتعلم كلا من الحكمة والتفسير و علم الأعداد وعلم الحروف.

أصبح بعد ذلك يعطي الدروس في الحكمة والعرفان و التفسير، كما له اهتمامٌ بالشعر الفارسي و العربي وله تاليفات متعددة في جميع المجالات.
رقم : 955803
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
القضاء العراقي يلاحق المشاركين في مؤتمر أربيل التطبيعي
القضاء العراقي يلاحق المشاركين في مؤتمر أربيل التطبيعي
وفاة العلامة والفيلسوف الإيراني الكبير "آية الله حسن زادة آملي"
وفاة العلامة والفيلسوف الإيراني الكبير "آية الله حسن زادة آملي"
26 أيلول 2021
العراق يفتح حدوده البرية أمام الزوار الإيرانيين
العراق يفتح حدوده البرية أمام الزوار الإيرانيين
25 أيلول 2021
ما الحلم الذي تراه الولايات المتحدة بسوريا؟
ما الحلم الذي تراه الولايات المتحدة بسوريا؟
25 أيلول 2021
انقلاب السودان الفاشل بين المسرحية والمؤامرة
انقلاب السودان الفاشل بين المسرحية والمؤامرة
25 أيلول 2021
الشيخ قاسم:المازوت الإيراني كسر أهم حصار على لبنان
الشيخ قاسم:المازوت الإيراني كسر أهم حصار على لبنان
25 أيلول 2021
أمير عبد اللهيان: نتائج مفاوضات فيينا ترتبط بالسلوك الأميركي
أمير عبد اللهيان: نتائج مفاوضات فيينا ترتبط بالسلوك الأميركي
25 أيلول 2021
العميد فدوي: تواجدنا في أي مكان مدعاة لاستتباب الأمن
العميد فدوي: تواجدنا في أي مكان مدعاة لاستتباب الأمن
25 أيلول 2021
هل إنسحبت إيران من المفاوضات النووية؟
هل إنسحبت إيران من المفاوضات النووية؟
25 أيلول 2021
دفاع الشعب الايراني الذي صنع النصر حقيقة لايمكن انكارها بالتاريخ المعاصر
دفاع الشعب الايراني الذي صنع النصر حقيقة لايمكن انكارها بالتاريخ المعاصر
24 أيلول 2021
المقدسيون يؤدون صلاة الفجر في الاقصى
المقدسيون يؤدون صلاة الفجر في الاقصى
24 أيلول 2021
رئيسي : الطاقات البشرية الفاعلة هي أهم المؤهلات التي تتمتع بها محافظة ايلام
رئيسي : الطاقات البشرية الفاعلة هي أهم المؤهلات التي تتمتع بها محافظة ايلام
24 أيلول 2021
جنرالات المؤسسة العسكرية وشركات الأسلحة الأمريکية... الرابحون الحقيقيون من احتلال أفغانستان
جنرالات المؤسسة العسكرية وشركات الأسلحة الأمريکية... الرابحون الحقيقيون من احتلال أفغانستان
24 أيلول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اليوم تحين ساعة الصفر في المسجد الأقصى
الشعب الإيراني قال كلمته.. "لا" لأمريكا "نعم" للجمهورية الإسلامية
السعودية من تنحية الأمراء إلى قمع المعارضين
ما الحلم الذي تراه الولايات المتحدة بسوريا؟