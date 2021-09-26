القضاء العراقي يلاحق المشاركين في مؤتمر أربيل التطبيعي

وذكر المركز في بيان اطلع عليه مراسل موقع "اسلام تايمز"، أنه تم إصدار مذكرة قبض بحق المدعو (مثال الالوسي) والموظفة في وزارة الثقافة (سحر كريم الطائي) عن الجريمة نفسها، موضحا أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية المشاركين حال معرفة اسمائهم الكاملة.



وأعلنت الرئاسة والحكومة العراقيتان السبت رفضهما القاطع لدعوات التطبيع مع إسرائيل، مؤكدة موقفها التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية. كما أكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الموقف نفسه وكذلك الأحزاب العراقية الكبرى.



وهدد زعيم التيار الصدري بـ"لتعامل مع النماذج القذرة"، مؤكدا أن العراق "عصي على التطبيع". جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ردا على دعوات التطبيع الصادرة عن مؤتمر "السلام" الذي عقد أمس الجمعة في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق، ونظمته شخصيات عشائرية من السنة والشيعة، ودعا إلى تطبيع العلاقات مع الكيان الغاصب بشكل علني، في أول حدث من نوعه بالعراق.