عبداللهيان: رسائل أمريكا متناقضة

وأضاف عبد اللهيان في حديثه لوسائل الإعلام الإيرانية عند عودته من نيويورك إلى طهران بعد اختتام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ”سنحكم بناء على السلوك العملي للأمريكيين؛ لأن الرسائل المتضاربة للأمريكيين التي يتم نقلها إلينا عبر وسائل الإعلام أو القنوات الدبلوماسية لن تكون معيار قرارنا النهائي ”.



وتابع الوزير الإيراني ”خلال رحلتي التي استغرقت خمسة أيام إلى نيويورك، أتيحت لي الفرصة للقاء نحو 50 مسؤولا سياسيا، كما عقدت اجتماعين مهمَّين مع الإعلاميين الأمريكيين ومراكز الفكر والأكاديميين“.



يشار إلى أن هناك خلافات بين طهران وواشنطن بشأن استئناف المفاوضات النووية والعودة إلى الالتزام ببنود الاتفاق النووي، وقد توقفت المفاوضات النووية في فيينا بين إيران ومجموعة 4+1 في الـ20 من يونيو/ حزيران الماضي.