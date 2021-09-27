الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 27 أيلول 2021 ساعة 08:02

الالمان الاشتراكيون الديمقراطيون يفوزون بالانتخابات البرلمانية

الالمان الاشتراكيون الديمقراطيون يفوزون بالانتخابات البرلمانية
وتدل نتائج فرز الأصوات في جميع المناطق الألمانية على أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني حصل على 25,7% من أصوات الناخبين، تليه كتلة الاتحادين المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي بعد حصوله على 24,1%. ويحتل تحالف الخضر المرتبة الثالثة (14,8%) وحزب الديمقراطيين الأحرار – المرتبة الرابعة (11,5%) و"البديل من أجل ألمانيا" – المرتبة الخامسة (10,3%).

ويعني ذلك أن كتلة الاتحادين المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي حصل أقل بنسبة 8,8 نقطة مئوية من الأصوات مما كان عليه عام 2017، فيما تحسنت نتيجة الحزب الاشتراكي الديمقراطي بنسبة 5,2 نقطة مئوية وتحالف الخضر – بنسبة 5,7 نقطة مئوية وحزب الديمقراطيين الأحرار – بنسبة 0,8 نقطة مئوية. وفقد "البديل من أجل ألمانيا" 2,3 نقطة مئوية.

وجرت الانتخابات البرلمانية في ألمانيا أمس الأحد. ولم تشارك فيها المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل. ومن المتوقع أن تغادر ميركل منصبها بعد تشكيل الائتلاف الحاكم وتحديد اسم المستشار الجديد.

واعتبر أن المرشحين الرئيسيين لهذا المنصب هما المرشح عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، أولاف شولتز، والمرشح من كتلة الاتحادين المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي، أرمين لاشيت.
رقم : 955929
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة الاسلامية يقيم عزاء بذكرى اربعين الامام الحسين (ع)
قائد الثورة الاسلامية يقيم عزاء بذكرى اربعين الامام الحسين (ع)
هبّة الدول العربية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا... الأهداف والأسباب
هبّة الدول العربية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا... الأهداف والأسباب
27 أيلول 2021
ساحة المعارك الجديدة بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني
ساحة المعارك الجديدة بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني
27 أيلول 2021
خلال عقدين.. "إسرائيل" لن تكون موجودة
خلال عقدين.. "إسرائيل" لن تكون موجودة
27 أيلول 2021
حتمية الانسحاب الأمريكي من سوريا
حتمية الانسحاب الأمريكي من سوريا
27 أيلول 2021
استياء وغضب في العراق .. من يقف وراء مؤتمر أربيل التطبيعي ولماذا الان؟
استياء وغضب في العراق .. من يقف وراء مؤتمر أربيل التطبيعي ولماذا الان؟
زهراء احمد- اسلام تايمز
27 أيلول 2021
غريب آبادي يعلق على تقرير الوكالة الذرية
غريب آبادي يعلق على تقرير الوكالة الذرية
27 أيلول 2021
القضاء العراقي يلاحق المشاركين في مؤتمر أربيل التطبيعي
القضاء العراقي يلاحق المشاركين في مؤتمر أربيل التطبيعي
26 أيلول 2021
وفاة العلامة والفيلسوف الإيراني الكبير "آية الله حسن زادة آملي"
وفاة العلامة والفيلسوف الإيراني الكبير "آية الله حسن زادة آملي"
26 أيلول 2021
العراق يفتح حدوده البرية أمام الزوار الإيرانيين
العراق يفتح حدوده البرية أمام الزوار الإيرانيين
25 أيلول 2021
ما الحلم الذي تراه الولايات المتحدة بسوريا؟
ما الحلم الذي تراه الولايات المتحدة بسوريا؟
25 أيلول 2021
انقلاب السودان الفاشل بين المسرحية والمؤامرة
انقلاب السودان الفاشل بين المسرحية والمؤامرة
25 أيلول 2021
الشيخ قاسم:المازوت الإيراني كسر أهم حصار على لبنان
الشيخ قاسم:المازوت الإيراني كسر أهم حصار على لبنان
25 أيلول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هبّة الدول العربية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا... الأهداف والأسباب
ساحة المعارك الجديدة بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني
خلال عقدين.. "إسرائيل" لن تكون موجودة
حتمية الانسحاب الأمريكي من سوريا