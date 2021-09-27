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الاثنين 27 أيلول 2021 ساعة 08:08

وزير خارجية الهند: ملتزمون بدعم سورية في مكافحة الإرهاب

وزير خارجية الهند: ملتزمون بدعم سورية في مكافحة الإرهاب
وأوضح الوزير الهندي رغبة بلاده بتعزيز التعاون الاقتصادي مؤكداً استمرارها في تقديم المساعدة الممكنة لسورية للتخفيف من معاناة الشعب السوري ومشدداً على التزام الهند الثابت باحترام سيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها ودعمها لسورية في مكافحة الإرهاب.

بدوره عبر الوزير المقداد عن تقدير سورية لمواقف الهند الداعمة لسورية والمساعدات التي قدمتها مشيراً إلى أن سورية تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع الهند ولا سيما في ظل سياسة سورية بالتوجه شرقاً.

وتبادل الوزيران وجهات النظر إزاء بعض التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وضرورة الحفاظ على استمرار التشاور والتنسيق فيما بينهما.

حضر اللقاء من الجانب السوري نائب وزير الخارجية والمغتربين بشار الجعفري ومندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ وعبد الله حلاق مدير إدارة المكتب الخاص وإهاب حامد من مكتب وزير الخارجية والمغتربين.
مصدر : وكالات
رقم : 955937
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