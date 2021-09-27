الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 27 أيلول 2021 ساعة 09:54

كوريا الشمالية: واشنطن أبشع منتهك لحقوق الإنسان

كوريا الشمالية: واشنطن أبشع منتهك لحقوق الإنسان
وجاء في مقالة كتبها كيم جينهي الباحث في الشؤون الدولية: "حقوق الإنسان التي تروج لها الولايات المتحدة ليست سوى خدعة لتحقيق طموحها الجامح للسيطرة على العالم بسهولة".

وشدد كاتب المقالة، على أن "الولايات المتحدة تعرقل التطور الطبيعي والسلمي للدول ذات السيادة" بحجة حقوق الإنسان.

وأكدت المقالة، على أنه "إذا لم يتم تحطيم التحركات الأمريكية المنافقة التي تأتي تحت عباءة حماية حقوق الانسان، فمن المستحيل أن تستطيع كل دولة تحقيق التنمية المستقلة وبناء عالم جديد حر ومزدهر".

وذكرت المقالة عدة أمثلة على انتهاكات حقوق الإنسان التي قامت بها الولايات المتحدة، مثل "الحصار" الذي فرضته على كوبا منذ عقود والذي تسبب في أضرار لشعبها "بقيمة تريليون دولار"، ومحاولة الإضرار بـ "الاستقرار السياسي للصين" من خلال مناقشة قضايا شينجيانغ وهونغ كونغ.

وقال الباحث: "لقد أعلنت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة عن بيان مشترك مؤخرا، قالوا فيه إن العديد من الدول التي تخضع للعقوبات الأمريكية أحادية الجانب تضررت منها في التنمية الاقتصادية وتحسين وضع الحياة الشخصية، وأكدوا أن حق تنمية الدولة هو ضمن حقوق الإنسان التي لا يمكن سلبها منه".
مصدر : وكالات
رقم : 955949
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
آية الله خامنئي: الفترة بين عاشوراء والأربعين من أهم الفترات بتاريخ الإسلام
آية الله خامنئي: الفترة بين عاشوراء والأربعين من أهم الفترات بتاريخ الإسلام
قائد الثورة الاسلامية يقيم عزاء بذكرى اربعين الامام الحسين (ع)
قائد الثورة الاسلامية يقيم عزاء بذكرى اربعين الامام الحسين (ع)
27 أيلول 2021
هبّة الدول العربية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا... الأهداف والأسباب
هبّة الدول العربية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا... الأهداف والأسباب
27 أيلول 2021
ساحة المعارك الجديدة بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني
ساحة المعارك الجديدة بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني
27 أيلول 2021
خلال عقدين.. "إسرائيل" لن تكون موجودة
خلال عقدين.. "إسرائيل" لن تكون موجودة
27 أيلول 2021
حتمية الانسحاب الأمريكي من سوريا
حتمية الانسحاب الأمريكي من سوريا
27 أيلول 2021
استياء وغضب في العراق .. من يقف وراء مؤتمر أربيل التطبيعي ولماذا الان؟
استياء وغضب في العراق .. من يقف وراء مؤتمر أربيل التطبيعي ولماذا الان؟
زهراء احمد- اسلام تايمز
27 أيلول 2021
غريب آبادي يعلق على تقرير الوكالة الذرية
غريب آبادي يعلق على تقرير الوكالة الذرية
27 أيلول 2021
القضاء العراقي يلاحق المشاركين في مؤتمر أربيل التطبيعي
القضاء العراقي يلاحق المشاركين في مؤتمر أربيل التطبيعي
26 أيلول 2021
وفاة العلامة والفيلسوف الإيراني الكبير "آية الله حسن زادة آملي"
وفاة العلامة والفيلسوف الإيراني الكبير "آية الله حسن زادة آملي"
26 أيلول 2021
العراق يفتح حدوده البرية أمام الزوار الإيرانيين
العراق يفتح حدوده البرية أمام الزوار الإيرانيين
25 أيلول 2021
ما الحلم الذي تراه الولايات المتحدة بسوريا؟
ما الحلم الذي تراه الولايات المتحدة بسوريا؟
25 أيلول 2021
انقلاب السودان الفاشل بين المسرحية والمؤامرة
انقلاب السودان الفاشل بين المسرحية والمؤامرة
25 أيلول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هبّة الدول العربية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا... الأهداف والأسباب
ساحة المعارك الجديدة بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني
خلال عقدين.. "إسرائيل" لن تكون موجودة
حتمية الانسحاب الأمريكي من سوريا