قاليباف: قلوب عشاق الامام الحسين (ع) في كربلاء اليوم

وأورد محمد باقر قاليباف على صفحته في موقع إنستغرام صورة لمسيرة زيارة أربعينية الامام الحسين عليه السلام قبل خمسة اعوام في كربلاء، وكتب : إن قلوب كل العشاق اليوم في كربلاء ؛ نفتقد جميعاً عدّ 1452 عموداً بين النجف وكربلاء ، وذكريات المواكب وكرم الضيافة الفريد لعشاق الإمام الحسين (ع) لا تفارق أذهاننا. ⁣



واضاف: إننا ندعوا ندعو لبعضنا البعض لكي يحالفنا التوفيق مرة أخرى في المشاركة بمسيرة الزيارة الأربعينية الكبرى وزيارة الضريح الوضاء لمرقد الإمام الحسين (ع) وأخيه العباس (ع) ، وأن نكون بين الحرمين مرة أخرى في يوم الأربعينية.