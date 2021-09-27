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الاثنين 27 أيلول 2021 ساعة 15:13

إسقاط طائرة تجسس أمريكية الصنع في أجواء مأرب

إسقاط طائرة تجسس أمريكية الصنع في أجواء مأرب
وقال متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد "يحيى سريع" في بيان مقتضب: إن الدفاعات الجوية تمكنت صباح اليوم _بفضل الله_ من إسقاط طائرة تجسسية أمريكية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) بسلاح مناسب.

وأوضح العميد "يحيى سريع" أن إسقاط الطائرة التجسسية الأمريكية تم أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية مدغل بمحافظة مأرب.

وكانت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية قد أسقطت في 14 أغسطس الماضي طائرة تجسس أمريكية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) بصاروخ أرض جو أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية مدغل بمحافظة مأرب.

يذكر أن الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية أسقطت يومي 20 و22 يونيو الفائت طائرتين تجسسيتين أمريكيتين من ذات النوع "سكان إيغل" أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة المشجح بمديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وطائرة "سكان إيغل" بنتها شركة انسيتو التابعة لشركة بوينغ الأمريكية تبلغ قيمة الطائرة، 11.25 مليون دولار، وهي طائرة استطلاع من دون طيّار تعمل على تحديد مواقع الأهداف بدقة انطلاقا من الجو.

وتمتاز هذه الطائرة بصغر حجمها قياسا بمثيلاتها في الجيوش النظامية، ما يسهل عمليات نقلها، كما تم تجهيزها بكاميرا مراقبة من نوع (Electro optical) وكاميرا أخرى تعمل بالأشعة تحت الحمراء.
رقم : 956015
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