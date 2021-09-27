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الاثنين 27 أيلول 2021 ساعة 15:39

تصريح جديد لوزارة الكهرباء العراقية عن خطة رفع الإنتاج

تصريح جديد لوزارة الكهرباء العراقية عن خطة رفع الإنتاج
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى لوكالة الأنباء العراقية: إن "الوزارة تحتاج إلى ضمان خطة وقودية، وتحتاج إلى تأهيل حقول الغاز لكي تتمكن من إدامة زخم عمل محطات الإنتاج ورفع معدلات الإنتاج".

وأضاف موسى أن "الوزارة وضعت خطة لخمس سنوات بمديات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد تتضمن أن توفرت المقومات أن نتكفل خلال عام بإضافة من 5000 إلى 6000 ميغاواط في الصيف المقبل، أما الخطة المتوسطة فتتضمن إضافة 12 ألف ميغاواط لمشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الربط الكهربائي، وعلى المدى الطويل نصل إلى 45 ألف ميغاواط".

وتابع أن "هذه الخطة تستلزم العمل على تطوير قطاع النقل وإنشاء محطات تحويلية جديدة، وأيضاً هنالك محطات عديدة تم إدخالها إلى الخدمة، وهي محطات تحويلية سواء كانت 400 أو 132، مع مراعاة إنشاء خطوط ناقلة".

وذكر موسى أن "خطوات كبيرة تعتزم وزارة الكهرباء المضي بها ضمن مديات تم ذكرها على أن تتوفر المقومات المتمثلة بالخطة الوقودية والأموال اللازمة والسقوف الزمنية".
مصدر : وكالات
رقم : 956018
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