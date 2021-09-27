وقال الحشد في بيان، إن "مفارز مديرية مكافحة المتفجرات بالحشد الشعبي/ محور نينوى تمكنت، الاثنين، من احباط مخطط إرهابي جنوب غرب الموصل".



وأضاف أن "ذلك جاء خلال عملية أمنية نفذتها المفارز برفقة عمليات نينوى والاستخبارات والحركات بالحشد الشعبي في قرية الحسينية، حيث عثرت على عبوات ناسفة جاهزة للاستهداف قبل ان يتم تفكيكها من قبل المفارز وتفتيش القرية".



وفي سياق متصل اعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الاثنين، عن ضبط عجلتين مسروقتين ضمن سيطراتها وتلقي القبض على قاتل .



وقالت القيادة في بيان انه "من خلال تفعيل دور حاسبة السرقات في السيطرات التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية التابعة الى قيادة شرطة بغداد، ضبطت سيطرة التاجي عجلة مسروقة مثبت عليها اشارة ضبط مطلوبة الى مكتب مكافحة سرقة السيارات، فيما ضبطت سيطرة الشعب ايضا عجلة مسروقة أخرى عليها اشارة ضبط ضمن حاسبة السرقات".



واضافت ان "مفارز سيطرة شاطئ التاجي القت القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة ٤٠٦ قتل حاول النفاذ من السيطرة، حيث تم القاء القبض عليه واصطحابه الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".