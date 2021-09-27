أبرز التطورات على الساحة اليمنية 27-9-2021

وبحسب مصدر ميداني فإن المعارك في جبهة مأرب تبدو أكثر عنفاً، وذلك مع مواصلة القوات اليمنية المشتركة تقدمها في المحور الجنوبي من مديرية الجوبة والاقتراب من مركزها عبر مساري منطقتي ملعاء وعلفاء، والتمكنَ من التمدد في مساحات واسعة منها بعد إحباط عدة زحوفات للقوات المدعومة سعودياً والسيطرة النارية على معسكر أم ريش أحد أبرز معسكراتهم في مأرب.



وبحسب المصدر فإنه إن تمت السيطرة على مديرية الجوبة بالكامل فإن ذلك يمثل ضربة قاصمة لتحالف العدوان السعودي ومرتزقته، كونها تعد متاخمة لمدينة مأرب من الجهة الجنوبية وتشكل مفصلاً مهماً في المعركة لأنها المنفذ الأخير لإمدادات تحالف العدوان بين حضرموت ومأرب بحكم قربها من خط العبر الدولي.



ويرى مراقبون للشأن اليمني أن الهجوم المستمر للقوات اليمنية المشتركة على مديرية الجوبة من عدة محاور جاء بعد تحريره لمديرية حريب وفرض حصار محكم على مديرية العبديه ما يعني سيطرة صنعاء على 10 مديريات من اصل 14 مديرية بمحافظة مأرب، في وقت تواصل قواتها هجماتها العسكرية على المواقع المطلة على مدينة مأرب من الجهتين الشمالية والغربية.



وفي سياق متصل فقد تمكنت الدفاعات الجوية لدى الجيش اليمني واللجان الشعبية، صباح اليوم الاثنين، من إسقاط طائرة تجسسية أمريكية من نوع "سكان إيغل"، تابعة للعدوان السعودي في أجواء محافظة مأرب.



وقال متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد "يحيى سريع" في بيان مقتضب: إن الدفاعات الجوية تمكنت صباح اليوم _بفضل الله_ من إسقاط طائرة تجسسية أمريكية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) بسلاح مناسب.



وأوضح العميد "يحيى سريع" أن إسقاط الطائرة التجسسية الأمريكية تم أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية مدغل بمحافظة مأرب.



انتصارات نوعية تحققها مؤخراً قوات صنعاء في جبهات مأرب والبيضاء وشبوه، ما يمثل تفوقاً جديداً لها في المسار العسكري قد يُخضع التحالف السعودي للقبول بمقترحات إيقاف الحرب في ظل فشله وهزائمه على الأرض.