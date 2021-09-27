وذكر المصدر، أن قوات الأمن المحلية تمكنت من قتل ممتاز أحمد، خلال عملية في منطقة ماستونغ.



وشدد المصدر، على أن القتيل كان متورطا في الهجوم الإرهابي الذي وقع خلال تجمع انتخابي في بلوشستان في يوليو 2018، مما أدى إلى مقتل حوالي 130 شخصا.