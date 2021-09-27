الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 27 أيلول 2021 ساعة 21:08

"النواب اليمني" يأسف للمواقف المتخاذلة العربية تجاه قضية فلسطين

"النواب اليمني" يأسف للمواقف المتخاذلة العربية تجاه قضية فلسطين
وأهاب بكافة البرلمانات العربية والإسلامية، استشعار مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية ومراجعة تلك المواقف المخزية لبعض الحكام، تجاه قضية فلسطين ومظلومية الشعب اليمني وشعوب العراق وسوريا ولبنان وليبيا، وما يتعرضون له وخاصة الشعب اليمني من عدوان وحصار للعام السابع على التوالي.

وبحسب وكالة (سبأ)، طالب مجلس النواب في الجمهورية اليمنية في بيانه، بسرعة إيقاف كل أشكال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، والعمل على نصرة القضية الفلسطينية في المحافل الدولية وكافة القضايا ومنها مظلومية الشعب اليمني.

وتساءل المجلس: "أين البرلمانات العربية والإسلامية، من موقف حزب الديمقراطيين الأحرار ثالث أكبر الأحزاب البريطانية في البرلمان الذي وافق مؤخرا بأغلبية على حظر بضائع المستوطنات التابعة للكيان الإسرائيلي من الأسواق البريطانية، ومنح الفلسطينيين حق زيارة المملكة المتحدة دون تأشيرة دخول، والالتزام بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين، ومنع الشركات البريطانية من العمل في المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وثمن مجلس النواب في الجمهورية اليمنية، عالياً تلك القرارات، واعتبرها صحوة ضمير إنساني، وخطوة أولى في المسار الصحيح تجاه القضية الفلسطينية، ونقطة مضيئة في ظل تخاذل المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمؤسسات والهيئات التابعة لهما، تجاه معاناة الشعوب المظلومة والمغلوبة على أمرها.

ودعا مجلس النواب، كل الأحرار في العالم، إلى أن يحذو حذو تلك المواقف الإيجابية في دعم الشعوب المظلومة والتواقة للحرية والعيش بسلام.

وفي الجلسة، بارك نواب الشعب الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية وأبناء القبائل الأحرار في كافة الجبهات وأخرها الانتصارات في مأرب والبيضاء وغيرهما.
رقم : 956062
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
آية الله خامنئي: الفترة بين عاشوراء والأربعين من أهم الفترات بتاريخ الإسلام
آية الله خامنئي: الفترة بين عاشوراء والأربعين من أهم الفترات بتاريخ الإسلام
قائد الثورة الاسلامية يقيم عزاء بذكرى اربعين الامام الحسين (ع)
قائد الثورة الاسلامية يقيم عزاء بذكرى اربعين الامام الحسين (ع)
27 أيلول 2021
هبّة الدول العربية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا... الأهداف والأسباب
هبّة الدول العربية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا... الأهداف والأسباب
27 أيلول 2021
ساحة المعارك الجديدة بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني
ساحة المعارك الجديدة بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني
27 أيلول 2021
خلال عقدين.. "إسرائيل" لن تكون موجودة
خلال عقدين.. "إسرائيل" لن تكون موجودة
27 أيلول 2021
حتمية الانسحاب الأمريكي من سوريا
حتمية الانسحاب الأمريكي من سوريا
27 أيلول 2021
استياء وغضب في العراق .. من يقف وراء مؤتمر أربيل التطبيعي ولماذا الان؟
استياء وغضب في العراق .. من يقف وراء مؤتمر أربيل التطبيعي ولماذا الان؟
زهراء احمد- اسلام تايمز
27 أيلول 2021
غريب آبادي يعلق على تقرير الوكالة الذرية
غريب آبادي يعلق على تقرير الوكالة الذرية
27 أيلول 2021
القضاء العراقي يلاحق المشاركين في مؤتمر أربيل التطبيعي
القضاء العراقي يلاحق المشاركين في مؤتمر أربيل التطبيعي
26 أيلول 2021
وفاة العلامة والفيلسوف الإيراني الكبير "آية الله حسن زادة آملي"
وفاة العلامة والفيلسوف الإيراني الكبير "آية الله حسن زادة آملي"
26 أيلول 2021
العراق يفتح حدوده البرية أمام الزوار الإيرانيين
العراق يفتح حدوده البرية أمام الزوار الإيرانيين
25 أيلول 2021
ما الحلم الذي تراه الولايات المتحدة بسوريا؟
ما الحلم الذي تراه الولايات المتحدة بسوريا؟
25 أيلول 2021
انقلاب السودان الفاشل بين المسرحية والمؤامرة
انقلاب السودان الفاشل بين المسرحية والمؤامرة
25 أيلول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هبّة الدول العربية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا... الأهداف والأسباب
ساحة المعارك الجديدة بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني
خلال عقدين.. "إسرائيل" لن تكون موجودة
حتمية الانسحاب الأمريكي من سوريا