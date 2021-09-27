"النواب اليمني" يأسف للمواقف المتخاذلة العربية تجاه قضية فلسطين

وأهاب بكافة البرلمانات العربية والإسلامية، استشعار مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية ومراجعة تلك المواقف المخزية لبعض الحكام، تجاه قضية فلسطين ومظلومية الشعب اليمني وشعوب العراق وسوريا ولبنان وليبيا، وما يتعرضون له وخاصة الشعب اليمني من عدوان وحصار للعام السابع على التوالي.



وبحسب وكالة (سبأ)، طالب مجلس النواب في الجمهورية اليمنية في بيانه، بسرعة إيقاف كل أشكال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، والعمل على نصرة القضية الفلسطينية في المحافل الدولية وكافة القضايا ومنها مظلومية الشعب اليمني.



وتساءل المجلس: "أين البرلمانات العربية والإسلامية، من موقف حزب الديمقراطيين الأحرار ثالث أكبر الأحزاب البريطانية في البرلمان الذي وافق مؤخرا بأغلبية على حظر بضائع المستوطنات التابعة للكيان الإسرائيلي من الأسواق البريطانية، ومنح الفلسطينيين حق زيارة المملكة المتحدة دون تأشيرة دخول، والالتزام بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين، ومنع الشركات البريطانية من العمل في المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة".



وثمن مجلس النواب في الجمهورية اليمنية، عالياً تلك القرارات، واعتبرها صحوة ضمير إنساني، وخطوة أولى في المسار الصحيح تجاه القضية الفلسطينية، ونقطة مضيئة في ظل تخاذل المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمؤسسات والهيئات التابعة لهما، تجاه معاناة الشعوب المظلومة والمغلوبة على أمرها.



ودعا مجلس النواب، كل الأحرار في العالم، إلى أن يحذو حذو تلك المواقف الإيجابية في دعم الشعوب المظلومة والتواقة للحرية والعيش بسلام.



وفي الجلسة، بارك نواب الشعب الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية وأبناء القبائل الأحرار في كافة الجبهات وأخرها الانتصارات في مأرب والبيضاء وغيرهما.