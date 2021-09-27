الطاقة الذرية الايرانية تحتج على موقف غروسي

وقال كمالوندي، في تصريحه اليوم الاثنين، إنه في أعقاب نشر غروسي تقريره غير البناء تم توجيه رسالة احتجاجية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.



واضاف: ان غروسي وزملائه يعلمون جيدا ان التفاهم الناجز الصادر ضمن بيان مشترك لايشمل معدات المراقبة (الكاميرات) في منشأة كرج النووية بسبب التخريب الذي حصل في تموز/ يوليو حيث ماتزال تخضع لتحقيق أمني.



وتابع: ان طلب استبدال بطاقات الذاكرة في كاميرات هذه المنشأة قد تم طرحه خلال زيارته الاخيرة لطهران حيث قدم رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي ردا واضحا وصريحا بشأن الرفض الايراني على هذا الطلب.



ونصح كمالوندي مسؤولي المنظمة بالابتعاد عن اتخاذ مواقف مسيسة وتقارير مغرضة وخاطئة وان لايغيروا النهج البناء الاخير بين ايران والوكالة الدولية.