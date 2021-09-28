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الثلاثاء 28 أيلول 2021 ساعة 10:24

رئيس هيئة الحشد: سنبقى مدافعين عن أبناء الشعب العراقي

رئيس هيئة الحشد: سنبقى مدافعين عن أبناء الشعب العراقي
وقال الفياض في مؤتمر صحفي من كربلاء المقدسة حول زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام أن "هذه المناسبة اصبحت عالمية، وتحظى باهتمام العالم أجمع، وتمثل اكبر حضور مليوني”، لافتا الى ان “العراق اليوم يستضيف فعاليات جماهيرية عالية تضم الملايين، منهم مئات الالاف من الزائرين من خارج العراق".

وأضاف، أن "كل هذه تمت بظروف ميسرة وبخدمات كريمة تحيي قيم التضحية والتكافل والقيم الايجابية التي الشعب العراقي بامس الحاجة لها من اجل ان تعيد بناء مستقبله ضمن قيم صحيحة تقوم على مبدأ التضحية والتكافل وليس الانعزال وهذا ما تعكسه زيارة الأربعين".

وقال الفياض، إن "الحشد الشعبي له مساهمة خاصة في الزيارة الاربعينية وساهم بتعزيز اجواء تأمين الزيارة المليونية بانتشار واسع ومنظم وعلى كافة الاصعدة".

وأضاف أن "هيئة الحشد الشعبي تقدم الخدمات الامنية والاستخبارية والطبية واللوجستية والمساهمة في نقل الزائرين من المطارات واعادتهم"، مؤكدا ان "أبناء الحشد سيبقون مدافعون عن ابناء الشعب العراقي".

وتتخذ الاجهزة الامنية العراقية اجراءات مشددة لحماية ملايين الزوار المتوجهين سيرا على الاقدام الى كربلاء المقدسة لإحياء ذكرى اربعينية استشهاد الامام الحسين عليه السلام.

ويلعب الحشد الشعبي دورا فعالا في تأمين زيارة الأربعين حيث تشارك قواته ضمن المحاور التي تمسكها في الخطة الأمنية الخاصة بحماية زوار أبا عبد الله الحسين عليه السلام في مختلف المحافظات العراقية.
مصدر : وكالات
رقم : 956127
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