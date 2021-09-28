الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 28 أيلول 2021 ساعة 14:25

الشيخ أحمد قبلان: "إسرائيل" شر مطلق، ولا محل لها في خريطة المنطقة

الشيخ أحمد قبلان: "إسرائيل" شر مطلق، ولا محل لها في خريطة المنطقة
وفي رسالة بمناسبة أربعين الامام الحسين، لفت قبلان الى "إن عزل لبنان ليس لصالح العرب ولا الخليج (الفارسي) ولا قضايا المنطقة، وأي عزل إضافي هو فشل عكسي، ولذلك نصيحتي أن تتعاملوا مع لبنان بعين الإخوة لا بعين واشنطن وتل أبيب، فلبنان منكم وفيكم، وواشنطن عينها دائما على مصالحها لا مصالحكم، فلا تتحولوا جزءا من خنق لبنان وترك إغاثته، ومن يربح لبنان يربح أكبر مفاصل المنطقة، وإغاثة لبنان في هذه الظروف التاريخية المريرة أكبر جائزة لمن يريد خير لبنان".

ودان قبلان بشدة "مؤتمر التطبيع الفاشل في أربيل"، وطالب "القوى العراقية باستئصاله من عقل ووعي الشعب العراقي الحر والأبي، ومعاقبة من يجرؤ على خيانة فلسطين والقدس وشعوب المنطقة".
رقم : 956158
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السعودية تواصلت مع
السعودية تواصلت مع 'اسرائيل' وتتخبط خبط عشواء.. الى أين المستقر؟
السلطة الفلسطينية تهاجم "إسرائيل" وتدين جرائمها.. هل كانت شريكاً في ذلك؟
السلطة الفلسطينية تهاجم "إسرائيل" وتدين جرائمها.. هل كانت شريكاً في ذلك؟
28 أيلول 2021
على وقع الخلافات بشأن قوانين الانتخابات.. إلى أين يمضي المشهد الليبي؟
على وقع الخلافات بشأن قوانين الانتخابات.. إلى أين يمضي المشهد الليبي؟
28 أيلول 2021
الذرية الإيرانية: أميركا ليست مؤهلة للحديث عن الاتفاق النووي الايراني
الذرية الإيرانية: أميركا ليست مؤهلة للحديث عن الاتفاق النووي الايراني
28 أيلول 2021
الوحدة والمقاومة والهوية الفلسطينية مثلث ذهبي يمكنه أن يحقق طموحات الشعب الفلسطني
الوحدة والمقاومة والهوية الفلسطينية مثلث ذهبي يمكنه أن يحقق طموحات الشعب الفلسطني
28 أيلول 2021
آية الله خامنئي: الفترة بين عاشوراء والأربعين من أهم الفترات بتاريخ الإسلام
آية الله خامنئي: الفترة بين عاشوراء والأربعين من أهم الفترات بتاريخ الإسلام
27 أيلول 2021
قائد الثورة الاسلامية يقيم عزاء بذكرى اربعين الامام الحسين (ع)
قائد الثورة الاسلامية يقيم عزاء بذكرى اربعين الامام الحسين (ع)
27 أيلول 2021
هبّة الدول العربية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا... الأهداف والأسباب
هبّة الدول العربية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا... الأهداف والأسباب
27 أيلول 2021
ساحة المعارك الجديدة بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني
ساحة المعارك الجديدة بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني
27 أيلول 2021
خلال عقدين.. "إسرائيل" لن تكون موجودة
خلال عقدين.. "إسرائيل" لن تكون موجودة
27 أيلول 2021
حتمية الانسحاب الأمريكي من سوريا
حتمية الانسحاب الأمريكي من سوريا
27 أيلول 2021
استياء وغضب في العراق .. من يقف وراء مؤتمر أربيل التطبيعي ولماذا الان؟
استياء وغضب في العراق .. من يقف وراء مؤتمر أربيل التطبيعي ولماذا الان؟
زهراء احمد- اسلام تايمز
27 أيلول 2021
غريب آبادي يعلق على تقرير الوكالة الذرية
غريب آبادي يعلق على تقرير الوكالة الذرية
27 أيلول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السعودية تواصلت مع
السلطة الفلسطينية تهاجم "إسرائيل" وتدين جرائمها.. هل كانت شريكاً في ذلك؟
الوحدة والمقاومة والهوية الفلسطينية مثلث ذهبي يمكنه أن يحقق طموحات الشعب الفلسطني
هبّة الدول العربية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا... الأهداف والأسباب